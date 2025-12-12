連続テレビ小説『あんぱん』で小田琴子役を演じ注目を集めた俳優の鳴海唯が12日、東京・渋谷のNHK放送センターで行われたドラマ10『テミスの不確かな法廷』(2026年1月6日スタート 総合 毎週火曜22:00～)の取材会に、松山ケンイチ、遠藤憲一、制作統括・神林伸太郎と共に出席した。

本作は、新聞記者である直島翔が描く異色のリーガルミステリーを実写ドラマ化。発達障害を抱える裁判官をはじめ、裁判所職員、検事、弁護士――それぞれが真実を求めてぶつかり合う緊迫した法廷の攻防と、時にかみ合わない会話をコミカルに描く。鳴海は、ある事件をきっかけに、東京の大手法律事務所を辞めて前橋にやってきた弁護士・小野崎乃亜を演じる。

鳴海は「自称・ダメな弁護士です」と照れくさそうに挨拶すると「弁護士役は初めてやらせていただくので、緊張感もありますが、本当に尊敬する先輩方に囲まれ、おんぶに抱っこでちょっと甘えさせていただきながらやらせていただいています」と報告する。

劇中、とにかくセリフ量が圧倒的だという鳴海演じる乃亜。主人公である特例判事補・安堂清春を演じる松山が「まっすぐさを演技の中に感じます。僕は今回鳴海さんと共演が初めてではないんです。鳴海さんとは『どうする家康』でワンシーンだけ一緒だったことがあるのですが、覚えていますもん。そのときも誠実さを感じたんです」と称賛すると、前橋地方裁判所第一支部の部長判事であり、安堂の上司である門倉茂を演じる遠藤も「今回の作品の出演者は本当に芝居の達者な人たちばかり。そのなかで飛びぬけて難しい長いセリフを日常的にサーっと芝居している力量というのは、本当にすごい。きっと影ながら努力しているんだと思う」と鳴海の頑張りを慮る。

大先輩2人からの誉め言葉に鳴海は感激して目をウルウルさせると「ありがとうございます」と感謝し、「このチームの作品に対する熱量と丁寧さに毎回感動しています。毎シーン悩んでいると、ちゃんと監督とセッションさせていただける時間があります。限られた短い時間の撮影のなかでも、そうやって演じる側のことを尊重していただけるのは、とてもありがたい現場です」としみじみ語っていた。