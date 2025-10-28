テレビドラマ初出演にして、NHK連続テレビ小説、通称朝ドラの『なつぞら』(19)に出演し、今年前期の『あんぱん』で、主人公・のぶと共に戦後初の女性記者になった小田琴子を演じて、早くも朝ドラ2作品を経験した俳優・鳴海唯。現在、映画『アフター・ザ・クエイク』が公開中、ドラマ『シナントロープ』も放送中と、まさにばく進中である。

さらに、『アフター・ザ・クエイク』でもキャストに共に名を連ねている俳優・のんが主演を務める、ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』にも出演している。父への復讐心を胸に、“史上初の女性棋士”への道を切り拓こうとする主人公・飛鳥を中心とした物語が、映画のような映像美で進む本作。鳴海は才能ある女性棋士の早見由奈を演じ、のんと盤を挟んで対峙する。鳴海に話を聞くと、負けず嫌いな一面や、俳優業への熱い思いが伝わってきた。

鳴海唯 撮影:佐藤容平

将棋×復讐劇が交錯する物語に惹かれて

――『MISS KING / ミス・キング』の脚本を読んだときの感想を教えてください。

一見普遍的な復讐劇のようにも見えながら、その実、違っていて、飛鳥というひとりの女性が、棋士の父への復讐を果たすために、プロ棋士を目指していく物語です。飛鳥は父への復讐だけでなく、将棋界を揺るがすような偉業も成し遂げていく。将棋と復讐劇を絡めた作品というのは今までにないと感じましたし、ふたつの物語が同時に進行している作品で、そこが魅力だと思いました。

――鳴海さんは、女流棋士として活躍しながら、飛鳥の父で天才棋士の結城彰一(中村獅童)の息子の婚約者でもある早見由奈を演じています。また、将棋を通じて飛鳥と通じ合う役でもあります。才能のある女性ですが、ジレンマも抱えていて、多くの人が共感を寄せる人物だと感じました。

女性がプロ棋士を目指すということが、将棋界においてどれだけの偉業なのかを勉強するところから始めました。由奈は、女性として将棋界を生きていくことへの葛藤をすごく持った女性だと思います。その葛藤は、将棋界だけの話ではなく、現実社会においてもいえることで、女性が社会で抱えている苦しさや、女性としての幸せとは何なのか、そうした揺れを体現しているキャラクターだと感じました。ただ飛鳥のライバルというだけではなく、複雑に絡み合った心情表現を、将棋を通してどう表現できるだろうかと、最初から感じていました。

のん演じる飛鳥と対峙して、自然に湧き上がってきた感情

――のんさんの印象はいかがでしたか?

本当におおらかな方で、現場も緊張をせずに自然と入れました。ご一緒したシーンは、どこを思い返しても楽しかったです。そして脚本を読んだときに感じた飛鳥への印象と、のんさんを通して飛鳥に対面したときの印象が、いい意味でかなり違っていました。最初は、飛鳥という女性に対して、由奈として怒りの感情を抱いたり、「敵わない」と思えるだろうかと、正直不安に思っていました。でも、のんさんを通した飛鳥と向き合ったとき、そうした気持ちが自然に湧き上がってきました。

――由奈としての気持ちが。

飛鳥には復讐という目的がありますが、それとは別に、純粋に心から将棋を楽しんでいます。その姿を目の当たりにして、「この人の将棋に対する潔白さに、私は敵わない」と思い知らされる瞬間がすごくありました。由奈はどこかで将棋を諦めるきっかけを探していた女性だと思います。それが飛鳥に出会って、飛鳥のおかげで、もう一度心の底から将棋を楽しいと思えるようになる。そして「打ちのめしてやる」と思うのと同じくらい、「この人には敵わない」と感じたのだと思います。そうした気持ちに自然となりましたね。

「負けました」と絶対に言いたくなくて涙

――将棋は、投了する際に「参りました」「負けました」と相手に向かって頭を下げます。最初に見たとき、個人的に衝撃を受けました。

私も衝撃でした! この役が決まってから、友人に手伝ってもらって対局したんです。ルールを覚えたての状態だったので、当然完敗だったのですが、実は私、そのとき泣いたんです(笑)。

――泣いた!?

悔しくて悔しくて。「負けました」と絶対に言いたくなくて泣いてしまって。ド素人の私でもそうした気持ちになったということは、本気で向き合えば向き合うほど、言いたくない言葉ですよね。プロの方たちは、それこそ命をかけて勝負されているわけですから、そうした方々にとって「負けました」というセリフがどれだけの重みがあるのか。私は想像するしかないですけど、すごいことだと思いました。