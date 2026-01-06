「マジで観てほしい」「僕が審査員だったら投票した」　あの、『M-1』敗者復活戦“推しコンビ”を熱弁

歌手でタレント・あのが昨年12月30日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。『M-1グランプリ2025』の“推しコンビ”を明かした。

あの

大絶賛も「極力会いたくない」「怖い(笑)!」

同大会の敗者復活戦を振り返ったあのは、「僕が審査員だったら、イチゴに投票してました。イチゴさん、マジで面白かった」と今年準決勝まで進んだイチゴを大絶賛。敗者復活戦で披露したネタのモノマネをしながら、「最高だった! できる限り会いたくないです(笑)。ホントに面白い! マジで会いたくない」「マジでヤバい。ホントに面白すぎた。ホントに会いたくない。絶対怖いもん(笑)」とジョーク交じりに称賛した。

「マジで観てない人は観てほしい。超面白かった」とアピールしつつ、「それで負けてんだもん。負けないでよ～。めっちゃ面白かったのに」と悔しげなあの。イクトがネタ中に放った「こいつマジで何なんだよ」「女が一人怯えてんだ」というセリフが大のお気に入りのようで、終始モノマネを連発。イクトの強烈なキャラクターに、「(平場は)どういう状態になるの? 野放しにしていい人?」「極力会いたくない。怖い(笑)!」とドハマりした様子だった。

大会当日を振り返るなど、この日の放送は『M-1グランプリ』の話題でもちきり。「『THE W』の話はしてないですけど。僕スタジオにいたんですけどね。とんでもないすごい空間でしたから。『M-1』もすごい大盛り上がりで。なんか全部大盛り上がりだね」と語り、「音楽も、こういう王者みたいなのが獲れるトーナメントがあればいいのに。やっぱ王者ってカッコいい」とうらやましげ。最後は、「これ終わったら、敗者復活もう一回観よう(笑)」と意気込んで締めくくっていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。