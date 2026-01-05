セブン‐イレブン・ジャパンは、1月8日AM10:00より、「パペットスンスン」のキャンペーンを開始することを発表しました。対象のチョコレートを一度に2個(組み合わせ自由)購入すると、オリジナルのセブン-イレブン限定ステッカーがもらえるというもの。

「ロッテ アーモンド」をはじめ、チョコレートとスンスン、ノンノン、ゾンゾンたちがデザインされたステッカーは全5種類。各店舗に5種6毎ずつ、各店先着30枚が用意されています。

Xの予告では、「いや、スンスンセブンから出過ぎありがとう どのチョコもなんぼあってもいいですからね」「セ、セブンイレブンとスンスンコラボがどんどん出てくる」「木曜日の10時ね スンスンのステッカー全部欲しいな」と喜びの声が続々と寄せられています。

対象商品

  • 「ロッテ クランキーポップジョイ」（189円）
  • 「ロッテ クランキーポップジョイストロベリー」（189円）
  • 「ロッテ クランキーポップジョイクッキー＆クリーム」（189円）
  • 「ロッテ クランキーポップジョイやみつき塩キャラメル」（201.96円）
  • 「ロッテ ガーナポップジョイ」（189円）
  • 「ロッテ クランキービッグパウチ」（321.84円）
  • 「ロッテ アーモンド ポップジョイ」189円）
  • 「ロッテ マカダミア ポップジョイ」（189円）
  • 「ロッテ ゼロシュガーフリーチョコレート」（237.60円）
  • 「ロッテ ゼロシュガーフリーチョコレート クリスプ」（237.60円）
  • 「ロッテ ゼロシュガーフリービスケット」（195.48円）