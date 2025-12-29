パペットの国"トゥーホック"に住む6才の男の子、「パペットスンスン」。フジテレビ系列「めざましテレビ」内にてパペットムービーが放送されており、かわいくてちょっとシュールな内容が話題になっています。

1月12日には、チロルチョコとパペットスンスンがコラボしたチロルチョコが全国のセブン‐イレブンで順次発売されるそう。味はさわやかなブルーベリーマシュマロ味。スンスンをイメージするような、青いブルーベリー風味生地にブルーベリーソースやマシュマロが入っています。

スンスンと、友達のノンノン、スンスンの祖父であるゾンゾンたちがデザインされた、カラフルで可愛いパッケージは全10種類! ふわふわのマシュマロ に埋もれるスンスンなど、集めてそろえたくなるデザインです。

この投稿には「ついに好きと好きがコラボしてしまった…これは箱買いしたいやつ…！！！！！」「ブルーベリーマシュマロとか美味しそう！いままでに無い味だから食べてみたいな」という声や、「どの絵柄も最高にかわいい このスンスンキーホルダーにしたい」「缶バッジやマグネット、紙袋に変えます」と、包み紙を活用するアイデアも投稿されています。