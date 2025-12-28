新年のはじまりを、ド派手にかわいく、かつ縁起良くスタートさせたい方へ。元旦早々、しまむらにお出かけください!

1月1日(木)より発売!

#マツケンサンバ × #ハローキティ のかわいいグッズが全国のしまむらに登場!

(@shimamura_grより引用)

またまた、金ラメとピンクリボンの衝撃コラボがしまむらに!笑

このニュースに、SNSでは「え、欲しいんだけどWW 2026年の運勢絶対爆上がりじゃんWW」「これはwww縁起がいい」「ありがとうしまむら」と歓喜の声が続々と。お正月からこの煌びやかさは、なんともめでたい!

しかし一方で、「待て待てぇい⁉ 大丈夫なのか?」「年末年始のマツケンフィーバーやばいな」「う、上様…頭にリボンを…。よく受けたなあ」「しまむらって時々とんでもないキャラのグッズが並ぶんよな」「仕事を選ばない大御所(ゴールド)と仕事を選ばない大御所(ホワイト)をマリアージュすな」「カオス」「コーヒー吹いたwww」と、ツッコむ人も続出。特に、上様のイメージ崩壊を心配する声が目立ちましたが、上様もまんざらではないご様子。2人ともかわいいし、楽しそうなのでOKでしょう!笑

同コラボ商品は、1月1日より全国のしまむらに登場。ただし、店舗によって営業日や営業時間が異なるので、お出かけ前にホームページでチェックを。1月4日15時～は、しまむらオンラインストアでも購入可能となります。

2026年の幕開けは、笑って、踊って、かわいくキメて。しまむらで“福”をお迎えしてみてはいかがでしょうか?