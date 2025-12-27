ファッションセンターしまむらは、「仮面ライダーシリーズ」のTシャツ各種を12月27日15時よりオンラインストア「しまむらパーク」限定にて受注生産販売を開始する。発売元はバンダイ。
同商品は、人気のSDプリントをのせた、天竺素材のTシャツ。キッズは1,419円で、サイズ展開は110～130cm・140～160cmの2サイズ展開。メンズは1,639円で、M・L・LLの3サイズ展開。
キッズTシャツ ラインナップ
- 「仮面ライダーゼロワン」
- 「仮面ライダーセイバー」
- 「仮面ライダーリバイス」
- 「仮面ライダーギーツ」
- 「仮面ライダーガッチャード」
- 「仮面ライダーガヴ」
- 「仮面ライダーゼッツ」
メンズTシャツ ラインナップ
- 「仮面ライダーゼロワン」
- 「仮面ライダーセイバー」
- 「仮面ライダーリバイス」
- 「仮面ライダーギーツ」
- 「仮面ライダーガッチャード」
- 「仮面ライダーガヴ」
- 「仮面ライダーゼッツ」
- 「仮面ライダークウガ」
- 「仮面ライダーアギト」
- 「仮面ライダー龍騎」
- 「仮面ライダー555（ファイズ）」
- 「仮面ライダー剣（ﾌﾞﾚｲﾄﾞ）」
- 「仮面ライダー響鬼（ヒビキ）」
- 「仮面ライダーカブト」
- 「仮面ライダー電王」
- 「仮面ライダーキバ」
- 「仮面ライダーディケイド」
- 「仮面ライダーダブル」
- 「仮面ライダーオーズ」
- 「仮面ライダーフォーゼ」
- 「仮面ライダーウィザード」
- 「仮面ライダー鎧武（ガイム）」
- 「仮面ライダードライブ」
- 「仮面ライダーゴースト」
- 「仮面ライダーエグゼイド」
- 「仮面ライダービルド」
- 「仮面ライダージオウ」
12/27（土）15：00～— ファッションセンターしまむら (@shimamura_gr) December 24, 2025
しまむらパーク（オンラインストア）限定にて受注生産販売開始！
ご購入はこちら↓https://t.co/cE68c4j12P#仮面ライダー pic.twitter.com/p7yXxHyDfW