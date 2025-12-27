ファッションセンターしまむらは、「仮面ライダーシリーズ」のTシャツ各種を12月27日15時よりオンラインストア「しまむらパーク」限定にて受注生産販売を開始する。発売元はバンダイ。

同商品は、人気のSDプリントをのせた、天竺素材のTシャツ。キッズは1,419円で、サイズ展開は110～130cm・140～160cmの2サイズ展開。メンズは1,639円で、M・L・LLの3サイズ展開。

キッズTシャツ ラインナップ

「仮面ライダーゼロワン」

「仮面ライダーセイバー」

「仮面ライダーリバイス」

「仮面ライダーギーツ」

「仮面ライダーガッチャード」

「仮面ライダーガヴ」

「仮面ライダーゼッツ」

メンズTシャツ ラインナップ

「仮面ライダーゼロワン」

「仮面ライダーセイバー」

「仮面ライダーリバイス」

「仮面ライダーギーツ」

「仮面ライダーガッチャード」

「仮面ライダーガヴ」

「仮面ライダーゼッツ」

「仮面ライダークウガ」

「仮面ライダーアギト」

「仮面ライダー龍騎」

「仮面ライダー555（ファイズ）」

「仮面ライダー剣（ﾌﾞﾚｲﾄﾞ）」

「仮面ライダー響鬼（ヒビキ）」

「仮面ライダーカブト」

「仮面ライダー電王」

「仮面ライダーキバ」

「仮面ライダーディケイド」

「仮面ライダーダブル」

「仮面ライダーオーズ」

「仮面ライダーフォーゼ」

「仮面ライダーウィザード」

「仮面ライダー鎧武（ガイム）」