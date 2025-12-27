ファッションセンターしまむらは、「仮面ライダーシリーズ」のTシャツ各種を12月27日15時よりオンラインストア「しまむらパーク」限定にて受注生産販売を開始する。発売元はバンダイ。

同商品は、人気のSDプリントをのせた、天竺素材のTシャツ。キッズは1,419円で、サイズ展開は110～130cm・140～160cmの2サイズ展開。メンズは1,639円で、M・L・LLの3サイズ展開。

キッズTシャツ ラインナップ

  • 「仮面ライダーゼロワン」
  • 「仮面ライダーセイバー」
  • 「仮面ライダーリバイス」
  • 「仮面ライダーギーツ」
  • 「仮面ライダーガッチャード」
  • 「仮面ライダーガヴ」
  • 「仮面ライダーゼッツ」

メンズTシャツ ラインナップ

  • 「仮面ライダーゼロワン」
  • 「仮面ライダーセイバー」
  • 「仮面ライダーリバイス」
  • 「仮面ライダーギーツ」
  • 「仮面ライダーガッチャード」
  • 「仮面ライダーガヴ」
  • 「仮面ライダーゼッツ」
  • 「仮面ライダークウガ」
  • 「仮面ライダーアギト」
  • 「仮面ライダー龍騎」
  • 「仮面ライダー555（ファイズ）」
  • 「仮面ライダー剣（ﾌﾞﾚｲﾄﾞ）」
  • 「仮面ライダー響鬼（ヒビキ）」
  • 「仮面ライダーカブト」
  • 「仮面ライダー電王」
  • 「仮面ライダーキバ」
  • 「仮面ライダーディケイド」
  • 「仮面ライダーダブル」
  • 「仮面ライダーオーズ」
  • 「仮面ライダーフォーゼ」
  • 「仮面ライダーウィザード」
  • 「仮面ライダー鎧武（ガイム）」
  • 「仮面ライダードライブ」
  • 「仮面ライダーゴースト」
  • 「仮面ライダーエグゼイド」
  • 「仮面ライダービルド」
  • 「仮面ライダージオウ」