しまむらは1月1日より、「初売り」をしまむらグループ各店舗にて順次開催する。

しまむらの初売り

ファッションセンターしまむらの初売りでは、レディース・メンズ・キッズのアウターから肌着、靴下など、豊富な種類の福袋を用意している。そのほか、キャラクター商品や最旬トレンド商品も取り揃えている。

運だめしカードプレゼント

また、1月1日より、店舗で税込5,000円以上購入のうえ、しまむらアプリ会員証を提示した人に「運だめしカード」を1枚プレゼントする。抽選で最大10万円分のしまむらグループ共通商品券が合計2,026名に当たる。なくなり次第終了となる。

アベイルの初売り

アベイル

カジュアル&シューズのアベイルでは、旬なアイテムが詰まった福袋を用意している。また、サンリオキャラクターズ「ポムポムプリン」や「マイメロディ・クロミ」など、可愛いアイテムを豊富に取り揃えている。

カレンダークリアファイルをプレゼント

さらに1月1日より、店舗でサンリオ商品を含む税込3,000円以上購入のうえ、アベイルアプリ会員証を提示した人に、カレンダークリアファイルを1枚プレゼントする。なくなり次第終了となる。

バースデイの初売り

バースデイ

ベビー・子供用品のバースデイでは、オリジナルブランドやキャラクターなどの福袋を用意している。そのほかにも、初売り特別価格の商品や、期間限定の値下げ企画など、お買い得な商品を取り揃えている。

シャンブルの初売り

シャンブル

雑貨&ファッションのシャンブルでは、毎年好評の、ファッション、キッチン、コスメ、キャラクター生活雑貨など、バリエーション豊富な福袋を多数用意している。

ディバロの年末年始SALE

ディバロ

靴&ファッションのディバロでは、12月27日より、年末年始SALEを開催している。今すぐ使えるブーツやブランドスニーカーの期間限定値下げ企画など、お買い得商品を豊富に取り揃えている。また、年末年始ならではの福袋も多数用意している。

ノベルティをプレゼント

さらに、12月27日より、スケッチャーズ商品を購入した人にノベルティをプレゼントしている。(ノート、ペン、ヨーヨーのうちいずれか1点)。なくなり次第終了となる。