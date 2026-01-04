同僚に「私のセフレにならない?」と不倫の誘いを持ちかけ…片山萌美、妖艶な役柄を演じるために考えていること　ドラマ『この愛は間違いですか～不倫の贖罪』

テレ東のドラマ『この愛は間違いですか～不倫の贖罪』(1月7日スタート 毎週水曜25:00〜25:30)の記者会見がこのほど、都内で行われ、宮本茉由、猪塚健太、片山萌美、戸塚祥太(A.B.C-Z)が登壇した。

妖艶で惑わしていく女性役を演じる片山萌美

――ドラマの注目ポイントと、役を演じる上で気をつけたことを教えてください。

片山:物語が進むにつれて、「これは何のドラマだっけ……?」と思いそうなくらいの展開があるので、それを一話一話ちゃんと観ていただけたら、すごくうれしいなと思います。私の役柄がどちらかというと、妖艶で惑わしていくタイプなんですね。なので、どうやって惑わそうかと(笑)。めちゃくちゃ考えて、私は日々必死に省吾(猪塚健太)を惑わそうとしてるんですけど、惑わされる演技がすごく上手なので(笑)。

猪塚:「惑わされるものか!」と思ってやってるんですけど、無理です(笑)。

片山:良かったです(笑)。これからも撮影が続いていきますので、そこを最後まで頑張っていきたいなと思います。

ドラマ『この愛は間違いですか～不倫の贖罪』あらすじ

主人公・松本菜穂(27)は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾とは結婚2年目を迎え夫婦円満だと思っていた。そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。

このままではいけないと感じた菜穂は、省吾がその気になるように一念発起するが空回り。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香から「私のセフレにならない?」と不倫の誘いを持ちかけられ次第に心揺さぶられていく……。一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠り所を求め始める。

夫の「裏切り」、愛人の「野心」、元カレの「献身」。4人の男女による「秘密の関係」が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌していく。

