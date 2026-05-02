みなさん、ゴールデンウィークの予定は決まっているでしょうか? 特に遠出する予定もなく、お家でゆっくり過ごそうと考えている方へ。「生姜」を植えてみませんか?

家庭菜園のノウハウをSNS等で発信している「ぽたろうの家庭菜園HACK」(@HACK1136)さんによると、GWまでにプランターに生姜を植えると、秋頃にどっさり収獲することができるのだとか。

最後に今一度言います。 GWまでにプランターに生姜を植えると、秋にこうなります。

(@HACK1136より引用)

下に並んでいるのが、1つのプランターから収獲できた生姜です。この量、すごくないですか!? たった3つの種生姜から、これだけの生姜が収獲できるとは驚きです。

この投稿に、SNSでは「ええええええっ!? ヤバっ」「え?!本当に?!週末やろう」「ゴールデンウィークに実家でやるしかない」「こういうのいいなー!そだててみたい!」「しょうがないから俺も始めるか」といった声が続々。反応が。家庭菜園の経験がある人も、ない人も、まさかの量産っぷりに好奇心を刺激された人が多いようです。

では、実際にどのように植えればよいのか、ポイントをチェックしてみましょう。

まずは、種生姜の準備。去年収獲した生姜やホームセンター等で購入した生姜から“芽出し”させたものを使用します。

深さ25㎝以上のプランターを使用し、今回は1プランターに2個の種生姜をセット。大きな種生姜を使用する際には、平置きするといいのだとか。

あとは、種生姜が隠れるくらいの土をかぶせたら植え付けは完了です。今後10㎝以上増し土をするため、最初の土は少なめでいいそうです。増し土分としてプランターの上部10cm以上スペースを確保しておくこともお忘れなく。なお、植え付け時に土が濡れていたら水やりは不要。乾いている場合のみ、最初の1回だけ水やりを。

植え付け作業自体はとても簡単なので、家庭菜園初心者でも挑戦しやすいですね。 みなさんも、このGWに“生姜づくり”を始めてみてはいかがでしょうか。