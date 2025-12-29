今年も残すところあとわずか。お正月に向けておせちの準備を進めているご家庭も多いのではないでしょうか。

そんななか、かまぼこなどを扱うメーカー・紀文公式X(@kibun_kitchen)が、"一年に一度披露する時"と投稿した、とあるかまぼこの写真が話題になっています。

「やってきました…一年に一度披露する時が…十二支飾り切り!!!!どうだっ!!!!」というコメントと共にポストされた投稿は、紀文のかまぼこを使った「十二支の飾り切り」。紅白のかまぼこが十二支になり、時計のようにぐるりと並んでいます。よく見ると、「子(ね)」にはチーズ、「申(さる)」にはバナナ、そして来年の干支「午(うま)」にはニンジンが添えられているというこだわりぶり。

こちらの投稿は、7万件以上のいいねと大きな反響が寄せられています(12月29日時点)。コメントでも、「確実に子供が喜ぶやつ! 一緒に覚えながら美味しいなんていいですね♪」「わぁ、作ってみたい!」「ノリフミwサイコー!」と、賞賛の声や、紀文公式Xの愛称"のりふみ"呼びのコメントも。

しかし一方で「戌(いぬ)」には「のりふみ、それスヌーピーや」「犬がスヌーピーっぽく見えてしまうのは、気のせいでしょうか…？」とツッコミも多数。そのフォルム、たしかにどこかで見たことあるキャラクター……。

「これはスゴイ 巳年しか作れる気がしない」と、繊細な飾り切りにチャレンジしたいけど作れる気がしない……という声もありますが、紀文では干支の飾り切りのレシピも公開しています。

今年のおせちをさらに華やかにする飾り切り、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。