JR東日本は、2026年3月14日のダイヤ改正で、土休日の朝7・9時台に西船橋駅を発車する東京方面および南船橋・海浜幕張方面の列車(武蔵野線・京葉線)を対象に、混雑緩和と利便性向上を目的とした列車の増発や運転区間の延長、行先変更など実施する。

土休日の7時台、西船橋駅を発車する東京方面および南船橋・海浜幕張方面の列車は計9本。現行ダイヤにおける内訳は東京行4本(うち1本は西船橋駅始発)、南船橋行2本、新習志野行1本、海浜幕張行2本で、南船橋・海浜幕張方面のほうが多い。ダイヤ改正後も、列車の本数は現行と同じ計9本だが、内訳は東京行5本、南船橋行1本、海浜幕張行3本(うち1本は西船橋駅始発)で、東京方面が現行より1本増、南船橋・海浜幕張方面が現行より1本減となっている。

現行ダイヤにおいて、西船橋駅7時12分発は南船橋行、同駅7時17分発は海浜幕張行だが、ダイヤ改正後の西船橋駅7時14分発は海浜幕張行(運転区間を延長)、同駅7時21分発は東京行(行先を変更)に。現行ダイヤで西船橋駅を7時38分に発車している東京行の列車(10両編成の京葉線車両で運転)は、ダイヤ改正で同駅7時50分発の海浜幕張行に変更。代わって武蔵野線から直通している新習志野行を東京行に変更(ダイヤ改正後は西船橋駅7時45分発)する。

土休日の9時台には、西船橋駅を9時2分に発車する海浜幕張行の列車(10両編成の京葉線車両で運転)を増発。同時間帯の列車本数を現行の6本(東京方面3本、南船橋・海浜幕張方面3本)から7本(東京方面3本、南船橋・海浜幕張方面4本)に増やす。