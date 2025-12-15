子どもを中心に、大人気となっている「ボンボンドロップシール」から、ミニサイズのディズニーキャラが登場します。
今回登場するキャラクターは、くまのプーさん、ヤングオイスター、101匹わんちゃん、スティッチ、ベイマックス ハート、ベイマックス パワードスーツ、ズートピア、エイリアンの8種類。各550円。
順次各店舗に入荷中で、公式オンラインストアでの発売は年明けを予定しています。
この発表に、「ズートピア欲しいよぉー」「かわいい。。オイスターほしい。。」「巡り会えますように」と多くのコメントが。またあまりの人気で現在入手困難になっていることから、「受注生産でお願いします」「是非抽選でお願いします」といった声も多く見られ、今後公式からの販売方法のアナウンスに注目が集まっています。
🎀 NEWデザイン 🎀— ボンボンドロップシール【公式】 (@bonbon_drop) December 14, 2025
大人気✨ボンボンドロップシール ディズニーからミニサイズが登場🌈
各店舗に順次入荷中です⭐️
公式オンラインストアでの発売は年明けを予定しております✨ pic.twitter.com/4qJiOaMFo0
■ボンボンドロップシールとは?
ボンボンドロップシールとは、キャンディのような立体感と透明感がある、ぷっくりした樹脂素材の装飾用シールです。昨今の「シール交換ブーム」とともに人気が急上昇し、人気キャラクターのシールは入手困難となっています。