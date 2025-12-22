GK Marketingは12月19日より、サンシャイン水族館で開催される期間限定イベント『サンシャイン水族館×学園アイドルマスター「初星水族館Ⅱ」』において、新商品を販売する。

『サンシャイン水族館×学園アイドルマスター「初星水族館Ⅱ」』では、クリオネをモチーフとした淡いピンクの衣装を身にまとった生徒たちが登場。特典付き入場チケットやオリジナルグッズ等が販売されるほか、描き下ろしイラストを使用したパネル、デジタルスタンプラリー、イベント限定のカフェメニューなど、さまざまな企画が用意されている。

開催期間は2025年12月19日～2026年1月18日。

「特典付き入場チケット」は、サンシャイン水族館の入場チケットにオリジナルのA3クリアポスターがセットに。大人(高校生以上)が3,600円～4,000円、こども(小・中学生)は2,300円、幼児(4歳以上)は1,800円となっており、予約サイト「アソビュー!」にて各日数量限定で販売されている。

特設会場(ゲストルーム)では、オリジナルイラストを使用した新作グッズが多数登場。2,200円購入するごとに、オリジナルデザインの「イラストカード」(全26種ランダム)が1枚もらえる購入特典も用意されている。

＜販売グッズ＞

オーロラアクリルスタンド(全13種)… 各1,650円

オーロラ缶バッジコレクション等身ver.(全13種ランダム)… 1個550円

オーロラ缶バッジコレクションミニキャラver. (全13種ランダム)… 1個550円

インスタントフォト風カードコレクション2枚入り(全26柄ランダム)… 1個770円

オーロラアクリルキーホルダー(全13種ランダム)… 1個770円

クリアファイル&ステッカーセット(全13種)… 各990円

アクリルブロックコレクション(全13種ランダム)… 1個990円

カードホルダー付きネックストラップ(全1種)… 1,980円

1ポケットカードケース(全13種)… 1個1,980円

チケット風アクリルカード(全13種)… 1枚1,980円

ゲームマット(全2種)… 各3,850円

ブランケット(全1種)… 4,400円

また、12月19日～2026年2月1日までの期間中、オンラインショップ「GK Store」でも販売されており、オンライン限定グッズもラインアップされている。なお、商品の発送は2026年5月中旬以降となる。

＜オンライン限定グッズ＞

キャラファイングラフ‐初星水族館‐(全2種)… 各16,500円

特大アクリルキャラスタンド(全13種)… 各4,400円

オーロラ缶バッジコレクション等身ver. コンプリートセット(全13種)… 7,150円

オーロラ缶バッジコレクションミニキャラver. コンプリートセット(全13種)… 7,150円

インスタントフォト風カードコレクション2枚入り コンプリートセット(全26種)… 10,010円

オーロラアクリルキーホルダー コンプリートセット(全13種)… 10,010円

アクリルブロックコレクション コンプリートセット(全13種)… 12,870円

本館エリア内では、描き下ろしイラストを使用したスタンディパネルやフォトスポットが登場。また、デジタルスタンプラリーも用意されており、館内に設置されている二次元コードを読み取るとミニキャライラストのAR撮影を楽しむことができる。さらに、スタンプを全て集めると、特設会場にて限定のキャラカード(全26種)をランダムで1枚もらうことができる。

『サンシャイン水族館×学園アイドルマスター「初星水族館Ⅱ」』アクアリウムココア 初星水族館Ⅱ ver.

タリーズコーヒー サンシャイン水族館店では、イベント期間限定で生徒たちのミニキャライラストがプリントされたオリジナルドリンク「アクアリウムココア 初星水族館Ⅱ ver.」が販売される。

イラストは、「花海咲季&月村手毬&藤田ことね」「花海佑芽&秦谷美鈴&十王星南」「葛城リーリヤ&紫雲清夏」「倉本千奈&篠澤広」「有村麻央&姫崎莉波&雨夜燕」の5種から選ぶことができる。価格は900円。

THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.