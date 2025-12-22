GK Marketingは12月19日より、サンシャイン水族館で開催される期間限定イベント『サンシャイン水族館×学園アイドルマスター「初星水族館Ⅱ」』において、新商品を販売する。
『サンシャイン水族館×学園アイドルマスター「初星水族館Ⅱ」』では、クリオネをモチーフとした淡いピンクの衣装を身にまとった生徒たちが登場。特典付き入場チケットやオリジナルグッズ等が販売されるほか、描き下ろしイラストを使用したパネル、デジタルスタンプラリー、イベント限定のカフェメニューなど、さまざまな企画が用意されている。
開催期間は2025年12月19日～2026年1月18日。
「特典付き入場チケット」は、サンシャイン水族館の入場チケットにオリジナルのA3クリアポスターがセットに。大人(高校生以上)が3,600円～4,000円、こども(小・中学生)は2,300円、幼児(4歳以上)は1,800円となっており、予約サイト「アソビュー!」にて各日数量限定で販売されている。
特設会場(ゲストルーム)では、オリジナルイラストを使用した新作グッズが多数登場。2,200円購入するごとに、オリジナルデザインの「イラストカード」(全26種ランダム)が1枚もらえる購入特典も用意されている。
＜販売グッズ＞
- オーロラアクリルスタンド(全13種)… 各1,650円
- オーロラ缶バッジコレクション等身ver.(全13種ランダム)… 1個550円
- オーロラ缶バッジコレクションミニキャラver. (全13種ランダム)… 1個550円
- インスタントフォト風カードコレクション2枚入り(全26柄ランダム)… 1個770円
- オーロラアクリルキーホルダー(全13種ランダム)… 1個770円
- クリアファイル&ステッカーセット(全13種)… 各990円
- アクリルブロックコレクション(全13種ランダム)… 1個990円
- カードホルダー付きネックストラップ(全1種)… 1,980円
- 1ポケットカードケース(全13種)… 1個1,980円
- チケット風アクリルカード(全13種)… 1枚1,980円
- ゲームマット(全2種)… 各3,850円
- ブランケット(全1種)… 4,400円
また、12月19日～2026年2月1日までの期間中、オンラインショップ「GK Store」でも販売されており、オンライン限定グッズもラインアップされている。なお、商品の発送は2026年5月中旬以降となる。
＜オンライン限定グッズ＞
- キャラファイングラフ‐初星水族館‐(全2種)… 各16,500円
- 特大アクリルキャラスタンド(全13種)… 各4,400円
- オーロラ缶バッジコレクション等身ver. コンプリートセット(全13種)… 7,150円
- オーロラ缶バッジコレクションミニキャラver. コンプリートセット(全13種)… 7,150円
- インスタントフォト風カードコレクション2枚入り コンプリートセット(全26種)… 10,010円
- オーロラアクリルキーホルダー コンプリートセット(全13種)… 10,010円
- アクリルブロックコレクション コンプリートセット(全13種)… 12,870円
本館エリア内では、描き下ろしイラストを使用したスタンディパネルやフォトスポットが登場。また、デジタルスタンプラリーも用意されており、館内に設置されている二次元コードを読み取るとミニキャライラストのAR撮影を楽しむことができる。さらに、スタンプを全て集めると、特設会場にて限定のキャラカード(全26種)をランダムで1枚もらうことができる。
タリーズコーヒー サンシャイン水族館店では、イベント期間限定で生徒たちのミニキャライラストがプリントされたオリジナルドリンク「アクアリウムココア 初星水族館Ⅱ ver.」が販売される。
イラストは、「花海咲季&月村手毬&藤田ことね」「花海佑芽&秦谷美鈴&十王星南」「葛城リーリヤ&紫雲清夏」「倉本千奈&篠澤広」「有村麻央&姫崎莉波&雨夜燕」の5種から選ぶことができる。価格は900円。
