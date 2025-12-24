立ち上がって両前足を高く掲げ、体を大きく見せる。まるで“バンザイ”のようなポーズで知られるレッサーパンダの威嚇行動。迫力を出すための仕草のはずが、どうしても愛らしさが勝ってしまい、「可愛い」と話題になることもしばしば。

そんなレッサーパンダを彷彿させる“バンザイお手”を披露するワンちゃんが、いまXで注目を集めています。

レッサーパンダの威嚇みたいって言われたぽてとのお手

(@potato_maltipooより引用)

ポストの主は「マルプーのぽてと(@potato_maltipoo)」さん。愛犬のぽてと君(男の子・撮影時生後4ヶ月頃)の“お手”をする姿がレッサーパンダの威嚇のようだと言われたそうです。

実際の映像を見てみると……

これは反則級の可愛さ!! 両前足を高く上げて立ち上がり、飼い主さんの手に向かって全力で“お手”。まさにレッサーパンダさながら!

何度も何度も繰り返し、前へ後ろへ、時には横へとステップを踏む。その姿はダンスを踊っているようにも見えます。真剣そのものな眼差しも、たまらなくキュートですよね♪

この投稿は大きな反響を呼び、4.2万件のいいねを獲得(12月21日時点)。「可愛すぎます〜! たしかにそっくり」「『お手』の概念は微塵も理解してないけど大正解を打ち出してる」「ずっとばたばたしていて、涙出るくらい可愛い」「やばい永久保存」「可愛すぎて笑いが止まんねぇよ 尊すぎるだろ」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

現在は生後7ヶ月になったぽてと君。性格や可愛らしいところを伺うと「とにかく元気で活発です。甘えん坊なところもあって可愛らしいと思います」と教えてくださいました。

ぽてと君はいつもこの“お手”をしてくれるんだそう。いつまでも眺めていたくなる、愛らしさ満点の姿ですね♪