俳優の川口春奈が30日、東京・新国立劇場で開催された『第67回輝く! 日本レコード大賞』(TBS系17:30～22:00)で安住紳一郎アナウンサーと共に総合司会を担当。ガールズグループ・HANAに対して「大ファンです」と告白する場面があった。

HANAに思いを伝える川口春奈

HANAはアーティスト・プロデューサーのSKY-HIがCEOを務めるプロダクション「BMSG」と、ラッパー・シンガーのちゃんみなが共同で行った女性グループオーディション「No No Girls」から誕生した「BMSG」初のガールズグループ。CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAからなる7人組で、今年4月にメジャーデビューした。

新人賞受賞アーティストとしてHANAが「Blue Jeans」を披露すると、川口は「めちゃくちゃかっこよかったです。日本中が『No No Girls』オーディション、私もその1人なんですけど、勇気をもらって大ファンです」と感激。HANAが『CDTVライブ! ライブ!』に出演した際にスタジオを訪れたことも明かし、「ちょこっとのぞかせてもらって。『大好き』と思いながら」と話した。

そして、新人賞に選出されたCUTIE STREET、SHOW-WA ＆ MATSURI、HANA、BOYNEXTDOORの4組の中から、HANAが最優秀新人賞を受賞。川口が発表を行い、「おめでとうございます」と祝福した。

撮影:蔦野裕