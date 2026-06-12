福原愛「お騒がせしてすみません…」 3年ぶり日本の地上波番組で明かす近況「外に出ることに対しての恐怖」

元卓球選手の福原愛氏が、13日に放送されるカンテレのトークバラエティ番組『おかべろ』(毎週土曜14:28～ ※関西ローカル／フジテレビは14日26:55～)に出演する。福原氏が日本の地上波番組に出演するのは約3年ぶり。

福原愛氏

登場するやいなや、福原氏は「いろいろとお騒がせしてすみません…」とあいさつ。これに岡村隆史は「俺らは何にも騒いでない! 全然大丈夫!」と受け止めながらも、「関西の番組っていろいろ聞かなあかんねん…」と早速切り込む。

岡村は福原氏が4歳の頃から番組で共演しており、スタジオでは当時の思い出話にも花が咲く。一方で、ここ数年、福原氏がどのように過ごしていたのかにも話題が及ぶ。福原氏は「引越しの時に暖房器具がなく、太陽光で暖をとっていた」「外に出ることに対しての恐怖…」「買い物は通販で」など、近況を率直に語る。

さらに、昨年再婚した一般男性とのなれそめや、結婚に至るまでの秘話も告白。思わず石田明が「そんなパターンあります?」と驚く場面も。福原氏の結婚秘話に続き、岡村も「俺、ずっとプロポーズの記憶が間違っててん!」と、最近、妻からツッコまれたという衝撃の事実を明かす。

話題は、福原氏がここ数年の間に始めた新しいことにも広がる。妊娠中にネイルの専門学校へ通っていたといい、岡村、石田らを驚かせる。選手時代からネイルが唯一の息抜きだったという福原氏が、ネイルに描いていた絵柄とは。番組の最後には、間寛平と村上ショージも参加し、“おかべろ卓球スペシャルマッチ”を開催する。

収録を終えた福原氏は「岡村さん、石田さんとたくさんお話をさせていただいて、すごく楽しかったです。リラックスした空間だったので、ついつい話過ぎちゃったのかなと思うぐらい、お二人があたたかく迎えてくださってとても楽しい時間でした!」とコメント。

約3年ぶりの地上波出演で、初公開となる話題が多かったのではと聞かれると、「ほとんどじゃないですかね(笑)。再婚してからも初収録だったので…夫の話とかもどこでもしたことがないですし、ネイルのことや近況も話したことないですし…」と明かした。

また、ネイルにハマったきっかけについては、「20歳くらいの時からですかね。選手時代は、おしゃれもできない、お洋服を買いに行けるわけでもない中で、唯一できるオシャレでした。競技中心の生活の中でネイルだけが唯一、息抜きになる時間だったので、そこからネイルにハマりました!」と振り返っている。

視聴者に向けては、「久しぶりの収録で緊張しましたが、岡村さんと石田さんのあたたかいお人柄のおかげでリラックスして臨むことができ、とても楽しい収録となりました! あと、村上さんの(卓球の)フォームのきれいさを見てほしいです。きれいだなと思いながらずっと打ってました(笑)」とメッセージを寄せた。

【編集部MEMO】

岡村隆史は、90年代に放送されていたフジテレビのスポーツバラエティ特番『さんまのオールスタースポーツするぞ!大放送』で、幼少期の福原愛氏とたびたび共演していた。

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