『第67回輝く! 日本レコード大賞』(TBS系17:30～22:00)が30日、東京・新国立劇場で開催。俳優の川口春奈と安住紳一郎アナウンサーが総合司会として登場した。

川口は3年連続3回目、安住アナは14年連続14回目の司会。冒頭、2人は腕を組んで登場した。安住アナはスーツ姿、川口はデコルテあらわなベアトップの花柄ドレスで美貌を放った。

安住アナは「今年もたくさんの音楽が生まれました。音楽は歌を歌う人だけじゃなく、たくさんの人の努力が重なり合って音楽が生まれます。今年もたくさんの音楽関係者の活躍がありました。どうか各賞を受賞された皆様に盛大な拍手を惜しみなくお送りいただければ幸いです」と呼びかけた。

川口は、3年連続司会に「光栄です。うれしいです」とにっこり。安住アナは「華やかな川口さんと一緒でステージが華やぎますよね。皆さんが川口さんの方しか見てないのは薄々気づいています」と話していた。

なお、大賞候補となる「優秀作品賞」に選出されているのは、ILLITの「Almond Chocolate」、M!LKの「イイじゃん」、FRUITS ZIPPERの「かがみ」、アイナ・ジ・エンドの「革命道中 - On The Way」、幾田りらの「恋風」、Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」、新浜レオンの「Fun! Fun! Fun!」、純烈の「二人だけの秘密」、BE:FIRSTの「夢中」の10曲。Mrs. GREEN APPLEは、2023年に「ケセラセラ」、2024年に「ライラック」で大賞を受賞しており、3連覇がかかっている。

撮影:蔦野裕