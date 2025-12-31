SixTONESのTBS初冠番組『6SixTONES(シックスストーンズ)』が、2026年1月12日(20:55～22:57)に放送されることが31日、発表された。

“台本なし”で挑む予測不能なお祝い祭り

同番組は、デビュー6周年を迎えるSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗りをあげた豪華芸能人や番組が考えた“お祝いプラン”で、“はちゃめちゃ”にお祝いされるバラエティ番組。記念すべき初回放送は、最高のお祝いをお届けするため、番組が独自にメンバーの過去の発言を徹底リサーチし、“独自の解釈”で次々と勝手に実現していく。

さらに、SixTONESは一切台本なしで進行。予測不能なサプライズと自由奔放なトークが、彼らの素顔と本音を解き放っていく。そして、第1回の超ビッグゲストとして、誰もが知る“国民的スター”が登場。超ビッグゲストのサプライズ登場でまさかの喜びのハグも!?

SixTONESは、TBS初冠番組について「6人で、6周年に、6チャン(TBS)で、視聴率66%狙います!」と意気込みを語った。

番組を現す爆破キービジュアル公開

お祝いの内容はうれしいものから体当たりなものまで盛りだくさん。「6人で爆発的な何かを届けたい」という過去の発言をもとに企画されたのは、まさかの大爆発!? 番組冒頭から“はちゃめちゃ”にお祝いされるが、メンバーからはあまりの衝撃に文句の嵐。その一切台本なしのリアルな表情が表現されるキービジュアルも公開された。

