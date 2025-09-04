SixTONESのジェシーが、5日に放送されるTBS系バラエティ番組『黄金のワンスプーン！』(20:55～22:00)にゲスト出演する。

同番組は、Snow Man屈指の料理好きである“舘様”こと宮舘涼太が日本各地を巡り、その土地ならではの旬の食材を“黄金のワンスプーン”で味わい、さまざまなアイデア料理を披露する、食の旅バラエティ。

■千葉県であさり漁と酪農に挑戦! サプライズゲストも登場

今回は大人のアウトドアとして大人気のグランピング施設でエレガントなグランピング飯作り。舘様と昔から大の仲良しのSixTONES・ジェシー、旅のおともとしてお馴染みフットボールアワー・後藤輝基とともに千葉県を訪れる。

「木更津の新名物」である“あさり”のまきかご漁に挑戦。一般的なあさりよりも大きく、旨みが凝縮された木更津のあさりをエレガントに漁獲する。舘様もスプーンが止まらない絶品あさり料理とは･･･!?

そして、舘様一行が次に向かうのは、超希少な愛され食材があるという牧場。そこで舘様へのサプライズとして現れた大物俳優、人気芸人と合流し、「水牛のチーズ」について学ぶ。さらに、超希少な新鮮なチーズを使った料理が続々登場する。

■大人気のグランピング施設で絶品新料理を披露

食材調達を終え、いよいよグランピング施設へ。舘様チームと大物俳優チームの二手に分かれ、調理をすることに。「あさり」と「チーズ」の絶品料理からインスピレーションを受けた舘様が生み出すアイデア料理とは? 料理に自信があるという大物俳優は“とっておきの食材”を持ち込むが、一体どんな料理を披露するのか?

調理中のトークも必見。舘様とジェシーのトークは後藤のツッコミにより次第に漫才のような展開に? 昔から仲の良い2人ならではの距離感でのプライベートな話題も。

