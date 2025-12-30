JR西日本は、2026年3月14日のダイヤ改正で、夜間に北陸新幹線「つるぎ」の臨時列車を増設する。敦賀発富山行の上り1本、富山発敦賀行の下り1本を増設し、このうち上り1本は特急「サンダーバード」の臨時列車(大阪発敦賀行)とセットで運転するとのこと。

ダイヤ改正で増設する臨時列車の上り「つるぎ94号」は敦賀駅21時27分発・富山駅22時32分着(途中停車駅は福井駅、金沢駅、新高岡駅)。あわせて臨時列車の下り「サンダーバード93号」を増設し、大阪駅19時54分発・敦賀駅21時18分着(途中停車駅は新大阪駅、京都駅)で運転する。敦賀駅で「サンダーバード93号」「つるぎ94号」の接続を行う(乗換え時間は9分)。

両列車とも利用の見込まれる日に運転予定。大阪駅を19時台に発車し、北陸方面へ向かう「サンダーバード」と「つるぎ」をセットで増設することにより、「お席を確保しやすくなり、より快適にご旅行いただけます」とJR西日本は説明している。

金沢駅から福井・敦賀方面、夜間の利便性を高める列車も

同じくダイヤ改正で増設する臨時列車の下り「つるぎ91号」は富山駅21時7分発・敦賀駅22時28分着とされ、途中の各駅に停車する。北陸新幹線の現行ダイヤにおいて、金沢駅を21時台に発車する福井・敦賀方面の列車は設定されていなかったが、「つるぎ91号」を増設することで、北陸エリア内における夜間の利便性が向上することになる。

なお、「つるぎ91号」は敦賀駅で特急「サンダーバード」「しらさぎ」との接続を行わない。12両編成の1～4号車を普通車自由席、5～7号車を普通車指定席として使用し、11号車のグリーン車も乗車可能だが、8～10号車と12号車は乗車不可とされている。