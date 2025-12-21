JR東海は、2026年3月14日のダイヤ改正で、東海道新幹線において早朝・深夜時間帯の利便性向上を図る。その一環で、朝6時台に京都駅始発の上り「のぞみ」(臨時列車)を増設。名古屋駅始発の上り「のぞみ」も定期列車・臨時列車の変更を予定している。

現在、東海道新幹線に京都駅発着の列車は設定されていない。朝の時間帯、京都駅から名古屋・東京方面へ行く際の始発列車は上り「のぞみ210号」(定期列車)となっており、新大阪駅を6時0分、京都駅6時14分に発車。東京駅へ8時23分に到着する。

2026年3月のダイヤ改正で、京都駅を6時3分に発車する臨時列車の上り「のぞみ548号」を新たに設定。月曜日(または休日の翌日)と土曜日(または連休初日)を中心に運転予定とされ、現行の始発列車(ダイヤ改正後は「のぞみ230号」として運転)より11分早く京都駅を発車する列車となる。ダイヤ改正後の上り「のぞみ548号」は名古屋駅から先、現行の上り「のぞみ268号」(名古屋駅6時37分発・東京駅8時12分着)と同時刻で運転される。

名古屋駅始発で東京駅へ向かう上り「のぞみ」は現在、朝に2本設定しており、現行の上り「のぞみ498号」(名古屋駅6時28分発・東京駅8時3分着)は臨時列車、上り「のぞみ268号」は定期列車となっている。2026年3月のダイヤ改正でこれを変更し、現行の上り「のぞみ268号」を臨時列車化。京都駅始発の上り「のぞみ548号」としての運転に加え、利用の多い日に名古屋駅始発の上り「のぞみ546号」としての運転も予定している。

現行の上り「のぞみ498号」は定期列車化され、ダイヤ改正後は上り「のぞみ288号」として毎日運転。名古屋駅において、東京方面へ向かう上り「のぞみ」の始発列車が同駅6時28分発で固定されることから、「のぞみ288号」の運転に合わせて「名古屋地区の多くの駅からご利用いただけるよう、在来線の時刻調整も実施します」とのこと。