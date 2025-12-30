やまがたアルカディア観光局は、山形鉄道フラワー長井線を舞台にした冬の新たな企画として、真冬限定のイベント列車「極寒列車」を1月17日に初運行すると発表した。冷たいラーメンとビールを楽しみつつ、冬の車両基地見学も行う企画列車だという。

山形鉄道フラワー長井線の「極寒列車」は、これまで実施してきた「ラーメン出前列車」「呑み鉄イベント」の流れを踏まえつつ、「どうせ寒いなら、その寒さごと楽しんでしまおう」という発想から生まれた、冬ならではの体験型企画列車に。真冬のフラワー長井線を舞台とし、冷たいラーメンの出前、冷えた生ビールとおつまみ、企画列車としては初という冬の車両基地見学を組み合わせた、1日限定の特別列車となる。

運行中、列車内ではあえて暖房を使用せず、真冬の沿線の冷たさと空気感も含めて体験してもらうという。長井駅にて、列車内へ沿線名物「冷たいラーメン」(通称「冷どん」)の出前も。荒砥駅に到着後、凍てつく車両基地へ向かう。この日唯一という「あったかグルメ」もふるまわれる。ツアーの締めくくりに、フラワー長井線イベント列車でおなじみとなった「山形鉄道社長とのじゃんけん大会」を予定している。

当日は赤湯駅4番ホームへ12時40分集合。12時53分に貸切車両へ乗車し、出発後は赤湯～荒砥間を1往復する。途中、長井駅は13時22分着、荒砥駅は13時44分着・14時21分発。赤湯駅へ15時18分に到着した後、各自解散となる。やまがたアルカディア観光局のサイト内「ARCADIA’S SHOP」で販売され、料金は8.800円。募集人数は30名。1月14日締切とされている。