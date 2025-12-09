JR東日本は9日、列車荷物輸送サービス「はこビュン」の事業拡大にともない、盛岡新幹線車両センターから東京新幹線車両センターまでの区間で、E3系1編成の全号車を改造した「荷物専用新幹線」による運行を2026年3月23日から開始すると発表した。

列車荷物輸送サービス「はこビュン」は、4月から臨時列車の一部客室を使用した大口輸送サービスを開始。現在、毎週金曜日に最大200箱程度の輸送を可能としている。

今回、より多量の荷物を高頻度で輸送してほしいとのニーズに応え、新幹線車両E3系1編成(7両編成)の全号車を荷物専用車両として改造。2026年3月23日から平日の定期運行を開始する。正午前に盛岡新幹線車両センターを発車し、16時頃に東京新幹線車両センターへ到着するダイヤを予定しているという。

運行時は「やまびこ」(E5系)と連結し、1～10号車は旅客輸送、11～17号車は荷物輸送に。積載量は最大17.4トン(1,000箱程度)。2026年2月9日から受付開始を予定している。

現在、改造中の車両内(鉄板敷設・滑り止め加工済)

改造後の車両内のイメージ

荷物専用新幹線の車両デザイン

「荷物専用新幹線」は、荷物搭載スペースを確保するために客室内の座席をすべて撤去。荷物をカゴ台車に載せたまま車内に搭載するため、床面をフラット化した上で鉄板を敷き、滑り止め加工を施す。車内に設置したベルトで荷崩れを防止する。

車両デザインは「荷物専用新幹線」の特別デザインとし、「はこビュン」が地域の商品・魅力を届けるサービスであることを全面に出した。先頭車は代表的な輸送商材を大きくデザインし、中間車の窓にエリアごとのおもに輸送実績のある地産品などデザインする。

あわせて、新幹線車両センター内の荷物の搬送にAGV(無人搬送車)を導入。AGVで120サイズ(20kg相当)の箱約40個分まで牽引搬送し、車両センター内のスロープや狭小ルートも含めて自動搬送を実現する。AGVの活用で荷扱い業務を省力化し、人手不足を考慮した働き方改革も推進するとのこと。JR東日本は、車内電源を活用した冷温管理機器(業務用クーラーボックスなど)による冷蔵品の輸送や、今後は仙台エリア・新潟エリアの輸送もめざすとしている。