JR東日本は26日、奥羽本線(山形線)の福島～新庄間に新型車両E723系5000代22両(2両編成×11本)を、2026年度秋頃から投入すると発表した。2026年度秋頃から営業運転を開始し、計22両(2両編成×11編成)を新造する予定としている。

E723系5000代は片側3扉のステンレス製車体で、車体寸法は全長19.50m・車体幅2.80m・全高3.62m。GV-E400系やHB-E220系(ともに川崎車両が製造)に似たエクステリアデザインとなる一方、窓下の帯は標準軌(軌間1,435mm)の奥羽本線(山形線)福島～新庄間で活躍する既存車両701系5500番代・719系5000番代の色彩を踏襲している。

車内は車いす・ベビーカー利用者をはじめ、さまざまな乗客が快適に過ごせるようフリースペースを各号車に設けたほか、電動車いす対応の洋式トイレを設置してバリアフリー化を推進。ロングシートの座席幅を470mmに拡大するなど、快適性を向上させたという。定員は既存車両の273～276名に対し、新型車両のE723系5000番代は245名とされている。

各車両の客室に防犯カメラと非常通話装置を設置し、安全性の向上も図った。車両側面にカメラを設置し、乗務員が運転室から利用者の乗降を確認する機能をはじめ、ワンマン運転に対応した機器を搭載する。最高速度は既存車両と同じく110km/h。制御方式にVVVFインバータ制御方式を採用することで、消費電力量も削減するとのこと。