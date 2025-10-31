JR東日本東北本部は31日、奥羽本線の板谷駅、仙山線の奥新川駅と面白山高原駅における冬期期間の列車通過について発表した。いずれも降積雪量の多い区間にある利用者の少ない駅で、板谷駅は冬期期間に全列車通過、奥新川駅と面白山高原駅は一部列車を通過とする。

奥羽本線の福島～米沢間を運転する列車は、降積雪量の多い福島・山形県境を走行しており、山形新幹線「つばさ」は福島～米沢間の途中駅をすべて通過する。板谷駅に限らず、福島～米沢間の途中駅はいずれも利用者が少なく、中でも大沢駅はきわめて利用者の少ない状況にあったことから、2024年12月1日以降、全列車通過となり、期限も設けられていない。

一方、板谷駅は昨年度、2024年12月1日から2025年3月26日まで全列車通過となっていた。今年度も「積雪による列車の大幅な遅延や誤って降車してしまうなどのリスク低減をはかり、安全で安定した鉄道輸送を提供するため」として、2025年12月1日から2026年3月26日まで、すべての列車が同駅を通過する。積雪の状況等により、通過期間を延長する場合もある。

仙山線を走る山形行の列車

仙山線も降積雪量の多い宮城・山形県境を走る区間があり、今年度も奥新川駅と面白山高原駅の2駅で一部列車が通過することとなった。下り・上りともに両駅へ19時台に停車する普通列車が対象となっており、これにともない下り・上りともに18時台の列車が両駅へ停車する最終列車となる。仙山線の2駅も積雪の状況等により、通過期間を延長する場合がある。