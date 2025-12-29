お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンがMCを務める『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら100万円』が、TBSできょう29日(18:00～21:30)に放送される。

同番組は、「一発ギャグ」「モノマネ」 「ショートコント」 「モノボケ」「サイレント」の5つのジャンルの中から、芸人自身が挑戦するジャンルをステージごとに選択。観客100人の中から無作為に選ばれた5人の審査員のうち、1stチャレンジから4thチャレンジまでは3人、ファイナルチャレンジで5人全員笑わせることができれば賞金100万円を獲得できる究極のネタバトルだ。

番組最多となる13回目出場のアンガールズをはじめ、劇団ひとり、ネプチューン・堀内健とずん・飯尾和樹によるスペシャルユニット「釜めし貴族」、『キングオブコント2025』王者・ロングコートダディ、紅しょうがなど、総勢15組のチャレンジャーたちが笑いのプライドをかけてしのぎを削る。

今回17年ぶりにチャレンジャーとして参戦した内村光良は収録後「改めて、ゴリゴリのお笑い番組だなと思いました。お笑い近代五種みたいな感じですからね」と率直な感想をコメント。番組の見どころについて「みんなの真剣な顔つきとか、挑むときの姿勢は画面を通して伝わっていくんじゃないのかなと思うので、そこら辺の生き様もぜひ見てほしいなと思います!」と語った。

一方、南原清隆は「お笑い番組だけどドキュメンタリー要素が強くて、やっぱり奥深いなって思いましたね」と振り返りつつ、「始まるときもそうなんですけど、終わって席に戻ってきた芸人が頭の中で反芻しながら反省会をやってるのを見ると、次回に向けていろいろ考えてるんだなと思いました」と出場した芸人たちを労った。そして視聴者に「でも、見てる方は素直に楽しんでもらって、笑ってもらえたらうれしいなと思います!」とメッセージを送った。

