未来で命を落とす少女を救うため、高校生が10年前とつながったロッカー越しに運命を変えようとする――。大西利空と藤村木音がW主演するフジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」の新作『ロッカー～君がいない未来から～』(全60話)が、22日から独占配信。約800人の応募者から選ばれた2人が、時空を超えた“会えない恋”に挑む。

同作は、FOD SHORT史上最大の主演オーディションを実施し、総勢約800人の応募者の中から選ばれた大西と藤村がW主演を務めるSFラブストーリー。

大西が演じるのは、ある日突然、雷をきっかけにロッカーを通じて10年前の過去とつながってしまう高校生・奏斗。一方、藤村は、奏斗がロッカー越しに出会う、明るく前向きな女子高生・美沙を演じる。

雷が落ちた日を境に、奏斗のロッカーはなぜか10年前につながっていた。そこで出会った美沙は、明るく夢を追う女子高生。しかし彼女は、未来で命を落とす運命にある。会うことも触れることもできない2人が、“未来を変える”ために挑む姿を描く。

FOD SHORTは、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、1話約1分の縦型ショートドラマを配信する動画配信サービス。スマホでの視聴に最適化されており、通勤中や休憩時間など、日常のスキマ時間にドラマを楽しめる。毎日5話ずつ無料で視聴可能となっている。

大西利空「画角や距離感など新鮮でした」

大西は「永原奏斗役の大西利空です。僕にとって初めての縦型ドラマで、画角や距離感など、いつもの撮影とは違う感覚で新鮮でした」とコメント。

自身が演じた奏斗について、「物語が進むにつれて、自分の夢や目標にしっかり向き合っていきます。その変化や思いが、観ている方に伝わればいいなと思いながら演じていました」と振り返り、「縦型ドラマならではの見やすさもあると思うので、ぜひご覧ください」と呼びかけている。

藤村木音「ワクワクが止まりませんでした」

藤村は「ひとつのロッカーから始まる物語。台本を読んだ時からどういう映像になるのだろうとワクワクが止まりませんでした」と、本作への期待を語る。

撮影については、「ロッカーを使った撮影で難しいところもありましたが、現場はとても明るく愛に溢れた空間で楽しく撮影することができました!」と明かし、「奏斗と美沙の運命を是非皆さんに見届けていただきたいです!」とメッセージを寄せた。

出演はほかに、吉田晴登、冨波心、二宮慶多、新堂円子、山崎真斗、菊地咲我、吉里紀汰、浅沼音、若松俐歩、高橋恭子、境浩一朗、後聖真、金子遥、市野叶、横川遼虎、味方良介。