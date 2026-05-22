岡本夏美×沢村玲W主演　ドラマ『今から、親友やめようか。』放送決定

MBSのドラマ『今から、親友やめようか。』(毎週木曜25:29〜)が6月25日から放送される。

岡本夏美と沢村玲がW主演

幅広い年代から人気を集めるTL(ティーンズラブ)漫画の中でも、コミックシーモア「みんなが選ぶ‼電子コミック大賞 2026」TL部門賞受賞、「Renta!マンガ大賞 2025」TL部門大賞受賞など数々の実績を誇る大人気作品『今から、親友やめようか。～腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す～』を実写ドラマ化。等身大の大人の純愛を映像美で表現し、登場人物たちの心情や葛藤を丁寧に描き出す。

明るく真っ直ぐな性格だが、実は性的な悩みを抱える⼥性・ 柴崎ひまり役を岡本夏美、そんなひまりと⼤学時代からの親友で職場の同僚でもある、ハイスペックな男・北条和⺒役を沢村玲(ONE Nʼ ONLY)が演じる。

また、 ウルトラマンシリーズのメイン監督などを務め、最近では特撮以外にも分野を広げている武居正能氏が監督を務め、 『死ぬまでバズってろ!!』(MBS)などの脚本を⼿掛けた鶴⽥幸伸氏が脚本を担当する。

キャスト・監督・原作者のコメントは以下の通り。

岡本夏美 コメント

柴崎ひまり役を演じます。岡本夏美です。“今から、親友やめようか。”は、親友への恋心、壊したくない関係性、とても親しみやすい悩みをもった作品だと思います。ひまりも等身大の愛らしさを持ちながら、北条和巳との距離感に一喜一憂していきます。果たして、二人は、親友をやめるのか、やめないのか…監督、スタッフの皆様と共闘しながら、ポップに、素敵に、美しく撮っていただいています。楽しんで観ていただけたら嬉しいです!

沢村玲 コメント

北条和巳役の沢村玲です。和巳は人の付き合い方が上手く仕事もスマートにこなせるカッコいい男....台本を見た時に正直羨ましいと思ってしまうほどの理想の男性像でした。主人公のひまりと友情関係から恋愛関係に発展していくんですがその中でひまりの前だけで見せる表情、中々上手く想いを打ち明けれない姿がまたギャップで魅力的に感じるキャラです。今回も自分なりに役と向き合いながら日々お芝居にチャレンジしています。「友情」から「恋愛」に変わる狭間での葛藤や甘いストーリーをぜひお楽しみにしてください!

武居正能氏 コメント

今作はティーンズラブの話題作を映像化させていただきました。親友から始まるひまりと和巳の恋の物語を、キュンキュン、ドキドキするようなストーリーになっています。友達とは恋人とはを考えさせられる作品になりました。原作漫画の恋愛描写を、スタイリッシュでエモい映像で表現しています。ぜひ原作ファンの方はもちろん、初見の方も最後まで楽しんでいただければ嬉しいです。

原作・につやまにつこ氏コメント

「今から、親友やめようか。」が実写ドラマ化します! 本当に夢のようです。制作陣の皆様に原作の意図を丁寧に汲み取っていただき、ドラマとしてより魅力的に再構築していただきました。素敵なご縁を紡いでくださった編集部の皆様、読者様、制作に関わってくださったすべての方に厚く御礼申し上げます。「こういうときはこうしたらいいんだよ」と互いに教え合うような二人の絆と愛の形を、ぜひ最後まで一緒に見届けてください。

(C)「今から、親友やめようか。 」製作委員会・MBS