TBSで来年1月2日に「『ウンナンの気分は上々。』ご無沙汰しておりましたSP」(24:10～25:10)を放送することが4日、発表された。3日に発表された『ザ・イロモネア』の放送に引き続き、ウッチャンナンチャン(内村光良・南原清隆)が年末年始を盛り上げる。

ウッチャンナンチャン

1996年7月に放送開始、2026年に30周年を迎える『ウンナンの気分は上々。』。 さまざまな旅企画を中心に、ウッチャンナンチャンと多彩なゲストたちの人間性が笑いと共に引き出され、そこから新たな親交が生まれていく“笑いと涙の「友情発見バラエティ」”として人気を博してきた。

プライベートの姿が垣間見える道中でのやりとり、旅先での現地の方との心温まる出会いとふれあい、予想のはるか斜め上を行く神ハプニング、他では見られない新鮮なリアクション。カメラを忘れてにじみ出てくる、芸人たちの力の抜けきった“ゆる感”が唯一無二の面白さだ。

今回のスペシャルでは内村光良、大竹一樹、名倉潤の3人が2003年に行ったサーフィン旅を再び実施予定。また、昔から見ているファンにとってはたまらない懐かしさを感じる、番組にまつわる企画も。いい大人たちがさらけ出す、人間味あふれる“素”の姿で繰り広げられるロケの数々は、日々の疲れや心のもやもやを吹き飛ばしてくれる。なお、番組では観客も募集中。詳しくは観覧募集ページにて。

内村は「実は、復活のきっかけは名倉(ネプチューン)なんですよ。名倉と飲んだときに『内村さん、どうしてもサーフィンやりたいです。あれは絶対俺やりたいです！』と永遠に絡んできて(笑)。 そこで、私がなんとかTBSさんに相談して実現することができました。もうすぐロケに出かけるので、とっても楽しみです！」と復活の経緯を説明。

南原は「『ウンナンの気分は上々。』お馴染みの“ツーショットトーク”っていうのがあるので、内村さんと本当に久しぶりに話ができるんで楽しみですね。60歳になったこの男がどう変わってるか･･･いろんな話ができるのが楽しみですね。もう2時間くらい喋りたいですからね(笑)」とコメントし、内村が「15分で終わらせます(笑)」と言うと、南原は「早いのよ(笑)！ 僕はもっと深い話をしたいわけですよ」とツッコんだ。

