死者14人、重軽傷者6000人…地下鉄サリン事件救命現場の“命のリレー”描いた『1995』国際メディアコンクールで金賞

地下鉄サリン事件の“救命現場”に焦点を当てたフジテレビのドキュメンタリードラマが、世界で評価された。『1995～地下鉄サリン事件30年 救命現場の声～』が、国際メディアコンクール「ニューヨーク・フェスティバル2026」のドキュメンタリー・Docudrama(ドキュドラマ)部門で金賞を受賞した。フジテレビのドキュドラマ部門での金賞受賞は初となる。

地下鉄サリン事件30年、救命現場の“命のリレー”描く

同作は、1995年3月20日に発生した地下鉄サリン事件を題材にしたドキュメンタリードラマ。事件発生から30年の年月を経て、当時何が起こっていたのか、そして自らの命も危険にさらされる中で、懸命に救助にあたった人々の姿を救命ドラマとして描いた。

地下鉄サリン事件は、東京の地下鉄丸ノ内線、日比谷線、千代田線の車内で神経ガス・サリンが散布された化学テロ事件。死者14人、重軽傷者は約6000人に及び、化学兵器が一般市民に使われた事件として世界に衝撃を与えた。

本作では、ラッシュアワーの時間帯にサリンがまかれ、パニックに陥った東京の駅や病院で、一人でも多くの命を救うために行われた救命救助活動に焦点を当てた。独自取材に加え、初めて全容を公開することになった営団地下鉄で交わされた音声というスクープも盛り込み、壮絶な状況下でつながれた“命のリレー”を描いている。

国内でも高評価、初の国際賞で金賞

同作は、2025年3月21日に放送され、「第62回ギャラクシー賞」テレビ部門で入賞、「第41回 ATP賞テレビグランプリ」総務大臣賞のドラマ部門にノミネートされたほか、「2025年日本民間放送連盟賞」の番組部門・テレビ報道番組で優秀賞を受賞するなど、国内でも高く評価されてきた。

そして今回、「ニューヨーク・フェスティバル2026」で初の国際賞を受賞。日本のドキュメンタリードラマとしては、2017年以来の金賞受賞という快挙となった。

「ニューヨーク・フェスティバル」は、1957年に創設された、広告・映像・放送など多様なメディア作品を対象とする国際的なコンクール。世界40カ国以上から多数の作品がエントリーされ、日本時間5月22日午前7時よりオフィシャルサイト上でオンライン授賞式が開催され、優秀作品に金賞・銀賞・銅賞などが授与された。

企画・プロデュース山崎氏「心から感謝」

企画・プロデュースを務めたフジテレビの山崎貴博氏は「このような賞をいただき、大変光栄に思います」とコメント。

「本作は、日本に実在したカルト宗教組織が起こした未曾有の化学テロ事件を題材にしています。若い世代は事件そのものを知らず、当時を知る世代でも記憶が薄れつつある中で、あえて“事件当日に何が起きたのか”に焦点を絞り、多くの方のご理解とご協力をいただきながら、ドキュメンタリードラマとして表現しました」と制作意図を明かす。

さらに、「いまだに後遺症に苦しんでいる方も多く、日本にとって決して忘れてはならない事件をテーマにした作品で、こうして国際的な賞をいただけたことに、心から感謝します。そして、制作にあたり、それぞれの思いをもって取材にご協力くださった皆様に、改めて厚く御礼申し上げます」と謝意を述べている。

『ザ・ノンフィクション』は8年連続受賞

今回の「ニューヨーク・フェスティバル2026」では、フジテレビの複数作品も受賞・入賞した。

『ザ・ノンフィクション 私のママが決めたこと ～あれから2年 母を思う旅～』が、ドキュメンタリー・Social Issues(社会問題)部門で銀賞を受賞。『新証言×新事実 世田谷一家殺害事件 「解決への鍵」』は、ニュース番組・News Documentary/Special(ニュース・ドキュメンタリー／特番)部門で銀賞を受賞し、ドキュメンタリー・Investigative Journalism(調査報道)部門でもファイナリスト入賞を果たした。

また、『勘三郎十三回忌特別企画 中村屋ファミリー 父が遺した約束…硫黄島の奇跡』がドキュメンタリー・The Arts(芸術)部門で銅賞、『ザ・ノンフィクション たどりついた家族4』がドキュメンタリー・International Affairs(国際問題)部門でファイナリスト入賞。『ザ・ノンフィクション』は、同フェスティバルで2019年から8年連続受賞となった。