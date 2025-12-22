お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンがMCを務める『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら100万円』が、TBSで12月29日(18:00～21:30)に放送される。このたび、MCの内村光良がチャレンジャーとして参戦することが決定した。

「一発ギャグ」「モノマネ」 「ショートコント」 「モノボケ」「サイレント」の5つのジャンルの中から、芸人自身が挑戦するジャンルをステージごとに選択。観客100人の中から無作為に選ばれた5人の審査員のうち、1stチャレンジから4thチャレンジまでは3人、ファイナルチャレンジで5人全員笑わせることができれば賞金100万円を獲得できる究極のネタバトルだ。

すでにチャレンジャーとして、番組最多となる13回目の出場となるアンガールズ、ネプチューン・堀内健とずん・飯尾和樹によるスペシャルユニット「釜めし貴族」、100万円獲得経験者の劇団ひとりや錦鯉、ロングコートダディや紅しょうがといった賞レースの王者たち、一夜限りのスペシャルユニット「タモリさんまとアッコにおまかせ！」「チーム札幌 他」など、豪華なメンバーが発表されているが、このたび、内村光良がチャレンジャーとして参戦することが決定した。

前回は2008年のファイナルステージ止まりとなっており、今回はそれから17年ぶりのチャレンジ、しかもたった1人で挑むとあって、その結果には注目が集まる。のしかかる多大なプレッシャーを跳ね除けて、内村光良、果たして見事リベンジなるか?

内村光良 コメント

久々の舞台でめちゃくちゃ緊張しました…スリルを味わいましたね。多分ですけど、だんだん出番が近づいてくると司会が疎かになってたと思います。申し訳ない（笑）でも南原さんがお客さんをあっためてくれたので楽しんでチャレンジできました！