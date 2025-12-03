TBSで12月29日にウッチャンナンチャンがMCを務める『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら100万円』(18:00～21:30)を3時間30分にわたって放送することが3日、発表された。

2005年にスタートした同番組は、レギュラー放送、スペシャル放送ともに長きにわたって圧倒的な笑いでお茶の間を席巻。今年2月には8年ぶりに復活し、バナナマン、錦鯉、ずん、チーム太田プロ(有吉弘行、劇団ひとり、タイムマシーン3号、アルコ＆ピース)、そして南原清隆と柳沢慎吾によるスペシャルユニット「シンチャンナンチャン」の5組が見事100万円を獲得。視聴率(LTV4-59 ※4歳から59歳の個人視聴率)は7.3%、占拠率33.4%、総視聴者数2497万人(3時間30分)という驚異的な数字を記録。今年のTBSバラエティ番組の特番において1位であり、『イロモネア』人気の健在ぶりを証明した。

番組は「一発ギャグ」「モノマネ」 「ショートコント」 「モノボケ」「サイレント」の5つのジャンルの中から、芸人自身が挑戦するジャンルをステージごとに選択。観客100人の中から無作為に選ばれた5人の審査員のうち、1stチャレンジから4thチャレンジまでは3人、ファイナルチャレンジで5人全員笑わせることができれば賞金100万円を獲得できる究極のネタバトル。

会場を覆う独特の雰囲気と、極限にまで高まったプレッシャーをはねのけ、はたして何組の芸人が笑いと100万円の賞金を獲得できるのか。そしてそれは一体誰なのか? 気になる今回の出場者は近日発表される。