アイドルグループ・乃木坂46が28日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。

11年連続11回目の出場となる乃木坂46は「Same numbers」を披露する。タイトルにちなんで、楽曲のパフォーマンス中にメンバーが出す数字に合わせて、視聴者がリモコンの同じ数字を押していく視聴者参加型のチャレンジ企画で、視聴者が獲得した得点が、基準の得点を越えるとスペシャル特効がステージを彩る。

キャプテンの梅澤美波は「11年連続出場が叶ったということで、とても気合が入っています」とコメント。「メンバーに出場が決まりましたと発表があったときにみんなで涙を流して抱き合って喜んだぐらい、私たちにとって年末の紅白歌合戦というステージは特別な場所なので、11年連続出場という思いをきちんと、大みそかのステージで感謝を伝えられるようなパフォーマンスを当日できるようにみんなで頑張りたいと思います」と意気込みを語った。

紅白のステージで共演が楽しみなアーティストを聞かれると、川崎桜は「私はRADWIMPSさんの大ファンで、普段あまりテレビでパフォーマンスされない方たちなので、すごく共演を楽しみにしています」と答えた。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。