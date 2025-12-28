大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルが28日、東京・渋谷のNHKホールでスタート。アイドルグループ・King ＆ Princeがトップバッターで音合わせを行い、その後、報道陣の取材に応じた。

『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加したKing ＆ Prince

今年の紅白では、STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが3年ぶりに復帰。King ＆ Princeは3年ぶり6回目、2人体制になってからは初の出場で、「What We Got ～奇跡はきみと～」を披露する。

永瀬廉は、紅白の舞台に「戻ってこられたことがすごくうれしい」と喜び、「去年までネットニュースとかで紅白のリハーサルスタートというのを見ていて、今年も紅白始まるんやなと思っていたんですけど、今年は出場させていただけるということで、我々が一発目ということで『King ＆ Princeからリハスタート』みたいな見出しが見られるのがすごく楽しみ」と期待。「いろんな方々が見る年末の番組にもう1回出演できることが本当にうれしくて、気合を入れてミッキーとミニーとパフォーマンスできたらなと思います」と語った。

高橋海人も「僕たちは3年ぶりの出演ということで、この3年間の間、僕たちはファンのみんなとたくさんの景色を見て、たくさんの経験をしてきたので、成長したなと自分的には自信があるんですけど、成長したなってみんなに思ってもらえるようなステージにしたいなと思っています」と意気込んだ。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。