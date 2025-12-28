ムード歌謡コーラスグループ・純烈が28日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。

8年連続8回目の出場となる純烈は、生中継で「いい湯だな(ビバノン・ロック)」を披露する。ザ・ドリフターズが掛け声などのアレンジを加えたことでも人気となったこの歌を、リスペクトを込めてパフォーマンス。中継リポーターとしてタイムマシーン3号も参加する。

酒井一圭は「皆さんが知っている国民的な歌ですので、温泉地の皆さんとともにパワフルに、皆さんが温まるように歌いたいと思っています」と意気込んだ。

今年一番印象に残っていることを聞かれると酒井は「後上の結婚式です」と回答。昨年12月に元AKB48で俳優の横山由依との結婚を発表した後上翔太は、「(今年の)夏に」結婚式を挙げたと言い、「お互いの家族とか、お互いのメンバー、元メンバーが集まったりして、純烈も1人を除いて全員来ることができて。岩永(洋昭)さんだけ舞台の本番中で来られなかったんですけれども、オリジナルメンバーの6人がそろったり」と明かした。

続けて、酒井が「全員で『星降る街角』を歌って、メドレーで『恋するフォーチュンクッキー』が始まるみたいな感じでした」と説明。後上は「そのときの動画は門外不出の宝物として参加者の携帯に入っています。贅沢な時間でした」とうれしそうに話していた。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。