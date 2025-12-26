NHKは26日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)の曲順を発表。ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが初の大トリを務める。

オープニングは「放送100年 紅白スペシャルメドレー」で、Mrs. GREEN APPLEの「夢であいましょう」から始まり、King ＆ Prince、郷ひろみ、HANAによる「ひょっこりひょうたん島」などで盛り上がる。紅組のトップバッターはCANDY TUNE、白組は新浜レオンに決定した。

後半は連続テレビ小説『あんぱん』スペシャルステージで始まり、続いて白組のRADWIMPSが20周年スペシャルメドレーとし、『あんぱん』の主題歌「賜物」と「正解」を披露する。

紅組のトリは7年連続でMISIAに決まり、MISIAスペシャル「Everything」「アイノカタチ」を披露。そして、白組のMrs. GREEN APPLEが大トリを務め、「GOOD DAY」を届ける。

今年の司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナ

司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。