ガールズグループ・HANAが28日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に応じた。

HANAはアーティスト・プロデューサーのSKY-HIがCEOを務めるプロダクション「BMSG」と、ラッパー・シンガーのちゃんみなが共同で行った女性グループオーディション「No No Girls」から誕生した「BMSG」初のガールズグループ。CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAからなる7人組で、今年4月にメジャーデビュー。紅白は初出場で「ROSE」を披露する。

KOHARUは、初の紅白出場に「年末ということで集大成。この1年、私たちがデビューして頑張ってきた姿を見せられるといいなと思います」と意気込みを表現。紅白ではちゃんみなの前のステージとなり、MOMOKAは「プロデューサーでもあり恩師でもあり尊敬するちゃんみなさんと同じステージに立てることがまずうれしいのに、まさか前後でびっくりしたんですけど。ちゃんみなさんのためにも、みなさんのためにも、頑張って歌おうと思いました」と語った。

この1年の感想を聞かれると、MAHINAは「本当にたくさんのことを学んだし、いろんな経験をさせていただいて、HANA全体としてもすごくすごく成長した年でもあったかなと思います」としみじみ。さらに「大切な仲間、多くの方に助けてもらって、大好きな仲間にも出会えましたし、すごい夢のような1年でした」と充実の1年を振り返った。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。