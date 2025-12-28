大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルが28日、東京・渋谷のNHKホールでスタート。アイドルグループ・King ＆ Princeがトップバッターで音合わせを行い、その後、報道陣の取材に応じた。

『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加したKing ＆ Prince

今年の紅白では、STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが3年ぶりに復帰。King ＆ Princeは3年ぶり6回目、2人体制になってからは初の出場で、「What We Got ～奇跡はきみと～」を披露する。

リハーサルを終え、永瀬廉は「華やかというか、リハの段階でも我々もすごい楽しくなったというか。ミッキーとミニーとKing ＆ Princeの力で、見ているだけ幸せな気持ち、そしてつい笑顔が溢れこぼれちゃうようなパフォーマンスになるんじゃないかなと確信しております」と手応え。

ここで高橋海人が突然「集合!」と言い、2人で後ろを向いてひそひそ話。その後、永瀬が「ミッキーとミニーが出ること言っていいんでしたっけ?」という確認だったと明かし、「俺めっちゃ言っているし、全然大丈夫。言ったらあかんことないので」と笑った。

そして改めて高橋は「一緒にリハをしていてミッキーとミニもすごい楽しそうだったよね。この1年間、自分たちが会いに行ったり、ミッキーとミニーが会いに来てくれたりとか、いろんな思い出を作ったんですけど、今回の紅白もすごく最高な思い出になるんだろうなと思いながら、すごい楽しくリハさせていただきました」とリハーサルの感想を語った。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。