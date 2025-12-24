NHKは24日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のオープニング企画「放送100年紅白スペシャルメドレー」について発表した。

  • 『第76回NHK紅白歌合戦』ビジュアル　(C)NHK

「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに届ける『第76回NHK紅白歌合戦』。放送100年の節目を迎える今年、これまで放送の歴史を華やかに彩ってきた名曲の数々を、豪華アーティストによるメドレーで届ける。紅白でしか見られない夢のコラボレーションに注目だ。

「放送100年紅白スペシャルメドレー」楽曲＆出演アーティスト

「夢であいましょう」Mrs. GREEN APPLE
「ひょっこりひょうたん島」King ＆ Prince　郷ひろみ　HANA
「春一番」アイナ・ジ・エンド　今田美桜　前田敦子
「YOUNG MAN」有吉弘行　CANDY TUNE　FRUITS ZIPPER　前田亘輝(TUBE)
「春よ、来い」幾田りら　Perfume
「花は咲く」綾瀬はるか　石川さゆり　坂本冬美　氷川きよし　MISIA
「パプリカ」ILLIT　＆TEAM　Number_i　BE:FIRST　ウェイキー(The Wakey Showより)
「上を向いて歩こう」紅白出演者有志

今年の司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナ

司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。