NHKは24日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)のオープニング企画「放送100年紅白スペシャルメドレー」について発表した。

「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに届ける『第76回NHK紅白歌合戦』。放送100年の節目を迎える今年、これまで放送の歴史を華やかに彩ってきた名曲の数々を、豪華アーティストによるメドレーで届ける。紅白でしか見られない夢のコラボレーションに注目だ。

「放送100年紅白スペシャルメドレー」楽曲＆出演アーティスト

「夢であいましょう」Mrs. GREEN APPLE

「ひょっこりひょうたん島」King ＆ Prince 郷ひろみ HANA

「春一番」アイナ・ジ・エンド 今田美桜 前田敦子

「YOUNG MAN」有吉弘行 CANDY TUNE FRUITS ZIPPER 前田亘輝(TUBE)

「春よ、来い」幾田りら Perfume

「花は咲く」綾瀬はるか 石川さゆり 坂本冬美 氷川きよし MISIA

「パプリカ」ILLIT ＆TEAM Number_i BE:FIRST ウェイキー(The Wakey Showより)

「上を向いて歩こう」紅白出演者有志

今年の司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナ

司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。