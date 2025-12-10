お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史と矢部浩之が4日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演。脚本家としても活躍するバカリズムを大絶賛した。

岡村隆史

「違うところに行った」「とうとう…」

2027年春にスタートするNHK連続テレビ小説『巡(まわ)るスワン』の脚本を担当するバカリズム。日本テレビ系のドラマ『ブラッシュアップライフ』や『ホットスポット』など、次々と話題作を生み出してきたバカリズムについて、岡村は、「とうとう朝ドラ。来たな～。行きましたね～」と感嘆し、矢部も、「脚本家や」とうなった。

「15分で見どころを作ってって、すごい難しいと思うのよね。やっぱり朝ドラっていろんな人に注目されるし、言う人いるやんか。“つじつまが合ってない”とか、“あそこおかしい”とか」と語った岡村は、「それの脚本を書くっていうねんから、すごいと思う」と感心しきり。矢部が、「すごい。パッてテレビ映っても、お笑い芸人には見えへんもんね」と返すと、「すごいわ。なんか違うところに行ったなっていう。吉本にいてない感じの天才というか」と称賛した。

また、岡村は、来年1月にスタートする中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』で、原作・脚本・監督を手掛ける極楽とんぼ・加藤浩次についても言及。「加藤浩次も監督っていう。やりたいことをやりだしたよね。吉本去っていって」と感慨深げに語り、「加藤さんのドラマも楽しみではありますけど」と“盟友”の活躍にうれしそうだった。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。