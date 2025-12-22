お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が18日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演。2013年にクラブで起こった“流血事件”を語った。

「パーンッて飛んできて」「触ったら真っ赤っ赤」

クラブDJの話題になり、自身もDJとして活動する岡村は、「4～5年触ってない」としつつ、「EDMが流行ってるときなんか、家で3～4時間やって小躍りしてたもんね。ずっとEDM流しながら、もう結婚なんかできへんやろうなって思ってた」と明かして苦笑い。続けて、クラブでDJ中にビール瓶を投げられた“流血事件”を思い出したようで、「USB差して、1曲目流しだした瞬間にパーンッて飛んできて。え? と思ってパッて触ったら、真っ赤っ赤やった。うそやろ? 1曲目やで? みたいな。なんで投げられたのか、俺わからんねん」とぼやいた。

岡村は、2階のVIP席からビール瓶を投げられたと予想し、「“なんかわからんちっちゃいおっさんがイキっとる。うっとうしいねん!”って。1曲目やから、“なんやあいつ!”みたいな」「どっかでたぶん言うてるんやろうな。“岡村にビン投げたの俺やねん”って。絶対、誰か言うてるはず。腹立つけど」と怒りが再燃。一方、この一件から、「大阪のクラブシーンが変わった」といい、「ビンからプラスティックの容器に代わった。そんなんで提供したら、危ないやん」と話すと、矢部浩之は、「いいことしたって思わないと、ちょっとな……」と同情した。

また、頭部に軽傷を負い、病院で手当てを受けた岡村は、「ホンマあれ、一瞬ビックリして何もわからへんもんやで。あんなかたいもんがバーンッて。え? 何? 濡れてる? と思って、パッと触ったら血出てたから」と改めて回顧。当時は40代で、すでに世間に知られた存在だったため、「“あいつなんでDJとかやってんねん。腹立つ”って。そこでなんで腹立つねんって思うねんけど」とこぼしながら、「もしかしたら滑って落ちただけかもしれん。上からね。当てようと思ったんじゃなくて、手を滑らしてたまたま僕がいて……。そんなことあるかいな!」と一人ツッコミしていた。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。