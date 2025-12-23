年末年始、神社へお参りに行かれる方も多いのではないでしょうか。そんなななか、トイズスピリッツより、どこにでも置けるサイズ感の「神棚」がカプセルトイとして12月に発売されます。

「いつでもお祈り! 神棚マスコット八式」(300円・全5種)は、高さ約4cmの神棚。ラインナップは5種類で、御扉が開き、お札が差し込める仕様。また「神棚A」には手水舎、賽銭箱、絵馬掛けや超ミニミニ絵馬、「神棚C」には実際に回せるガラポンがついていたりとこだわりが詰まっています。

この投稿には「推し様を祀れそう」「推しの祭壇を作りたい」という声や、「実質300円で神棚が買える!?」というコメントも。本格仕様の神棚で、毎日お祈りをしてはいかがでしょうか。