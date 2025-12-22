久保帯人による漫画『BLEACH』は、2026年8月に原作25周年、またTVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』最終クールの放送を2026年7月に迎える。

久保帯人＆スタッフ公式X(@tite_official)は、12月21日「2026年は『BLEACH』YEAR!」と投稿、幕開けとなる1月1日より、コミックス全74巻の無料公開を発表した。

無料公開の期間は、1月1日～1月7日。LINEマンガ、ebookjapanアプリで全話無料解放を行う。また、スペシャルな企画も実施予定とのこと。詳細は実施期間中にLINEマンガ、ebookjapanアプリをチェックしよう。

この投稿には、「読んだことない人、読んでください。人生に使える名言が詰まってます。」「全友達 いや全知り合い いや全人類 絶対に読んでくれ」「最高なので読んでください」とオススメする声が続々。「正月休みの積読消化プランが瓦解しそう」「千年血戦篇アニメ初見で見たい気持ちと、見れるうちに全部漫画でみたい気持ち」と、これからのスケジュールやアニメに対する期待の声も寄せられている。

『BLEACH』未読の方はこの機会に、またすでに読んでいる方は復讐に、原作25周年そしてアニメ放送と、2026年を思う存分楽しむチャンスだろう。