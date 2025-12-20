サミーネットワークスは、パチンコ・パチスロを愛する仲間たちが一堂に会するプレミアムイベント「パチトモプレミアムイベント～つながりフェス～」を、2026年1月24日(土)にパームス秋葉原にて開催するが、スペシャルゲストとして人気動画クリエイターのテオくん(スカイピース)の参加が決定した。

■テオくん

1995年7月24日生まれ。千葉県出身。Vineで有名になり、ショートムーバーとして活躍後YouTubeにプラットフォームを移す。歌唱力や企画力に定評があり、10～20代のファンを獲得している。

本イベントは【1部】【2部】の二部構成で開催。第1部は「パチトモ」特設サイトからの事前応募制、第2部はチケット販売制となっており、それぞれ特別コンテンツが用意される。ファン同士の交流はもちろん、パチトモアンバサダーとの距離がぐっと縮まる企画が多数予定されている。各詳細は特設サイトにて。

■「パチトモプレミアムイベント～つながりフェス～」概要

日時：2026年1月24日(土)

＜第1部(パチトモ)＞11:00開場／12:30開演／14:00終演(90分)

＜第2部(販売)＞15:00開場／16:30開演／18:00終演(90分)

会場：パームス秋葉原(東京都千代田区)

出演者：エスポワール・トライブ／かとゆり／道井悠

スペシャルゲスト：テオくん

内容：パチトモアンバサダーによるトークショーやファン参加型企画／パチンコ・パチスロをテーマにした交流コンテンツ