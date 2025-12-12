ベガスベガスは、福島県いわき市にて天然温泉「時の湯」を2025年12月11日(木)にグランドオープンした。

本施設は2023年に閉店した温浴施設を同社が事業承継したもので、新規オープンに際しては築18年の建物が持つ風合いを活かしたリノベーションが施されている。

エンターテインメント企業であるベガスベガスだからこそ実現できる価値として、店舗を一つの“舞台”ととらえ「昭和ノスタルジー」をコンセプトとした空間づくりと、来客に寄り添う人情味に溢れたサービスを提供するという。

想い：地域に愛される店舗を目指す

同社は1964年に山形県にて創業。創業期には福島県内にもゲームセンターやパチンコホールなどを出店しており、同社の成長の礎となる経験を積んだ。その後は一時的に福島県を離れたが、2025年に入り、再び縁を結ぶことになった。

東日本大震災からの復興の中で近代的な建物や店が増え、デジタル化が進む流れになっているが、その一方で、昔を懐かしめるような、安らげる場所が求められている。特にいわき市には温浴施設が少ないため、工事期間中から「いつオープンするの？」と再開を望む声が多かったという。

また、時の湯では地域住民に寄り添う店づくりを実現するため、施設内の食事処や喫茶エリアの名称にもこだわりを持っており、食堂には所在地である葉山の名を借り「葉山食堂」と命名。【おなかも心もいっぱいに】をキーワードに、食事やスタッフのサービスからも懐かしさや地域ならではの人情味を感じることができる。

また、喫茶エリアは「龍ヶ城(りゅうがじょう)」という名称になっており、いわき市にある磐城平城(いわきたいらじょう)という史跡の愛称を使用。歴史ある名に恥じない味わいを大切にしている。

コンセプト：懐かしさと癒しを感じる空間づくり

時の湯のコンセプトは「昭和ノスタルジー」。祖父母が語ってくれた思い出、小さな頃に両親からもらった思い出、それを今度は次の世代へ──という願いを込めて、風呂・人・食のすべてに「昭和の温度」を宿している。門をくぐった瞬間から「あの頃」の懐かしくて新しい思い出の物語が始まる。

築18年の建物が持つ「味」を活かしつつ、独特の風合いを感じるポスターや看板を模した店内装飾、アンティークな内装が特徴的な喫茶エリア、さらには懐かしさを感じる街角も店内で再現。一方で、広間には立体感を取り入れることで、モダンさも感じられる工夫を取り入れている。来客には、懐かしさと同時に新しいワクワクを感じさせ、時を超える癒しの空間として利用できる。

【施設名】

・天然温泉 時の湯

・葉山食堂(館内食事処)

・龍ヶ城(館内喫茶エリア)

【所在地】

福島県いわき市葉山2丁目25-1

※JR常磐線「泉駅」より車で5分

【営業時間】

＜温泉＞8:00～24:00(最終入館23:00)

＜フード＞11:00～22:00(ラストオーダー21:30)

＜リラクゼーション＞9:00～24:00(最終受付23:00)

【入館料】

＜平日＞大人(中学生以上)970円／小人(3歳以上～小学生)350円／幼児(3歳以下)無料

＜土日祝＞大人(中学生以上)1,200円／小人(3歳以上～小学生)450円／幼児(3歳以下)無料

【貸座敷料金】※エアコン・テレビ完備の6畳間

90分：1,200円

＜延長＞30分毎：400円(後に予約がない場合のみ受付)

※当日予約：予約外の時間であれば可。

【無重力マッサージ】

12分：300円