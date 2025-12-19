サミーは、設立50周年を記念した特別企画として、「パチンコ・パチスロ北斗の拳」をモチーフにした限定モデルレザージャケットをSODAが運営する国内最大級のファッション＆コレクティブル マーケットプレイス「SNKRDUNK(スニーカーダンク)」(スニダン)のECサイトにて2025年12月18日(木)20時より数量限定で抽選販売の受付を開始した。

2003年10月に初代「パチスロ北斗の拳」が登場して以来、「パチンコ・パチスロ北斗の拳シリーズ」は、多くのユーザーに長らく愛されており、今回、すべての「北斗の拳」ファンへコンテンツ価値の拡張を図ることを目的に、原作の世界感を象徴する限定モデルレザージャケットが制作されたという。

■「サミー50周年記念 パチンコ・パチスロ北斗の拳レザージャケット」商品概要

価格：198,000/枚(税込)

販売数：20着

販売形式：スニダンの特設サイトにて抽選販売

抽選応募期間：2025年12月18日(木)20：00～12月21日(日)23：59

当選発表：2025年12月23日(火)

夜空に輝く北斗七星をかたどったスタッズデザインで、さらに袖口には、原作のキャラクターたちの運命を示す「死兆星」をイメージした赤のスタッズを配置し、一目で“北斗の拳”の世界感を彷彿とさせるデザインとなっている。裏地には「パチンコ・パチスロ北斗の拳シリーズ」と「サミー設立50周年」ロゴをあしらい、ファンにとっては、時代とともに歩んだ記憶そのものを纏う究極のアイテム。“着る”だけでなく、“背負う”感覚が宿る一着となっている。

また、サミー設立50周年を祝う記念モデルであると同時に、「パチンコ・パチスロ北斗の拳シリーズ」がこれからも進化を続けるというブランドメッセージを示すアイテムとして製作されたものとなっている。

＜購入特典＞

スニダンのロゴと「スマスロ北斗の拳」の“チェリー図柄”、さらにはサミープレミアムキャラクター“エイリやん”を組み合わせた限定デザインカードが、購入特典としてプレゼントされるので、こちらも注目しておきたい。