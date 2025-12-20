三洋販売は、オフィシャルグッズストア「SANYO-MART(サンヨーマート)」にて、「クジラッキー」の純金製フィギュアなど新商品の販売を開始した。

今夏に販売された「マリン生誕記念コイン」に続き、今回は本日12月12日に誕生日を迎えた「クジラッキー」の純金製フィギュアが登場。おなじみの丸いフォルムを純金(K24)でかたどり、愛嬌たっぷりの口元や小さなおへそなど、キャラクターの個性が光るパーツを緻密に再現している。その精巧な造形は、まさに小さな芸術作品。黄金の輝きをまとったクジラッキーは、幸運のシンボルとしての品格も備えた、サイズ以上の存在感を放つ仕上がりとなっている。

さらに、新機種「PA海物語 極JAPAN Withナギナミ」の導入を記念し、各種オリジナルグッズの販売も同時に開始。ベース機から登場した「火鈴(カリン)」をはじめ、海物語のキャラクターや、SANYO公式VTuber「ナギナミ」もラインナップ。実機の世界観を反映した、ファン必見のアイテムが取り揃えられている。

【商品一覧】

＜予約販売商品＞

・海物語 純金フィギュア クジラッキー／全1種

予約期間：2025年12月12日(金)～2026年1月9日(金)23時59分

発送時期：2026年5月中旬予定

・海物語 極JAPAN Withナギナミ アクリルキーホルダー ななたまにあ／全4種(マリン・ワリン・ウリン・火鈴)

・海物語 極JAPAN Withナギナミ アクリルキーホルダー／全2種(海月ナギ・飛鮫ナミ)

・海物語 極JAPAN Withナギナミ アクリルアートパネル／全1種

・SANYO MACHINE COLLECTION アクリルスタンドキーホルダー 【PA海物語 極JAPAN Withナギナミ】／全1種

予約期間：2025年12月12日(金)～2026年1月9日(金)23時59分

発送時期：2026年2月中旬予定

【予約販売商品】海物語 純金フィギュア クジラッキー

クジラッキーの誕生日を記念して、“純金 ×匠の造形”が生み出す特別なフィギュアが誕生──。

価格はクジラッキーの名前にちなみ、「9(ク)4(ジ)ラ」の語呂合わせで94,000円(税込)。360度どこから見ても隙のないフォルムや、繊細に作り込まれたディテールは必見。芸術品としての存在感を放つ、記念日にふさわしい一品となっている。

価格：94,000円(税込)

仕様：

【本体】素材：K24(純金)加工 ※マット加工／重量：約1g

【コレクションケース】素材：アクリル、木製、マグネット

サイズ：

【本体】W約10.4mm×H約10.3mm×D約5.45mm

【コレクションケース】W約55mm×H約55mm×D約25mm(アクリル込)

【予約販売商品】海物語 極JAPAN Withナギナミ アクリルキーホルダー ななたまにあ

SANYO-MARTでおなじみのデフォルメフォーマット「ななたまにあ」が、“極JAPAN”仕様のアクリルキーホルダーとして登場。

価格：各880円(税込)

種類：全4種(マリン、ワリン、ウリン、火鈴)

サイズ：W48.5～W61.7mm×H78.6～H89mm

【予約販売商品】海物語 極JAPAN Withナギナミ アクリルキーホルダー

実機盤面のナギナミのデフォルメイラストと、クジラッキー＆クジラブリーを組み合わせたキュートなデザインのアクリルキーホルダー。

価格：各880円(税込)

種類：全2種(海月ナギ、飛鮫ナミ)

サイズ：W49.6～W60.2ｍｍ×H73.4～H76.2mm

【予約販売商品】海物語 極JAPAN Withナギナミ アクリルアートパネル

SANYO公式VTuber「ナギナミ」の海月ナギによる描き下ろしイラストを使用したアクリルアートパネル。

価格：3,300円(税込)

種類：全1種

サイズ：W128mm×H182mm(B6サイズ)

【予約販売商品】SANYO MACHINE COLLECTION アクリルスタンドキーホルダー【PA海物語 極JAPAN Withナギナミ】

人気シリーズ「SANYO MACHINE COLLECTION」に【PA海物語 極JAPAN Withナギナミ】が仲間入り。

価格：990円(税込)

種類：全1種

サイズ：(本体)W40mm×H70.8mm、(台座)W35mm×H49mm

※画像はイメージで、実際の商品と異なる場合がある。

(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.

(C)ナギナミプロジェクト (C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.