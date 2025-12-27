viviONは、動画配信プラットフォーム「OPENREC.tv」において、2026年1月16日(金)より VTuberグループ・あおぎり高校(viviON 運営)の公式チャンネル「あおぎり高校のDEEPな課外授業(V)」を放映。同番組では、OPENRECだからこそ実現できる「あおぎり高校らしさあふれるコンテンツ」の配信が予定されている。また、番組の趣旨に賛同した京楽産業．が番組スポンサーに就任したこともあわせて発表された。

番組コンセプト：世の中の「DEEPな裏側」をあおぎりメンバーがロケ調査

『あおぎり高校のDEEPな課外授業(V)』は、「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに活動するあおぎり高校のメンバーが、学校の枠を飛び出し、世の中にあるニッチなお仕事やDEEPな裏側に潜入する「お仕事体験バラエティー」。

プロの技術やお仕事の魅力をメンバー自身が体当たりで取材。普段は決して見ることのできないプロの職人技や、エンターテインメントを生み出す現場の情熱を、あおぎり高校らしい切り口でレポートする。メンバーの視点を通して、働くことの楽しさ、大変さ、そして働く人々の情熱に深く迫る内容となっている。

京楽産業．による番組スポンサードが決定

本番組の趣旨に賛同し、京楽産業．が番組スポンサーに就任。京楽産業．は、日本のコンテンツ産業やクリエイターの支援を通じてポップカルチャーの発展を応援する「KYORAKU ジャパンカルチャープロジェクト」を推進しており、今回、あおぎり高校の「おもしろければ、何でもあり！」という姿勢に共感し、強力なタッグを組む運びになったという。

さらに、番組の見どころの一つとして、京楽産業．の全面協力による「京楽回」の放送が決定。あおぎりメンバーがパチンコ・パチスロ業界のDEEPな裏側に潜入し、エンターテインメントを生み出すプロフェッショナルな現場の魅力を届ける回が制作予定となっている。

◎京楽産業．のコメント

あおぎり高校のモットー『おもしろければ、何でもあり！』と、京楽産業．(KYORAKU)企業理念である『MORE SURPRISE!!』を化学反応させ、他では実現できないエンターテインメントをお届けしたいと思います。本件をはじめ、KYORAKU は様々なクリエイター様の支援に積極的に取り組んでいきたいと考えています。