バンダイは、『仮面ライダーW』より「CSMアクセルドライバー&トライアルメモリver.2」(44,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。

「CSMアクセルドライバー&トライアルメモリver.2」には、造形・機能ともに大幅にアップデートされたアクセルドライバー、アクセルメモリに加え、CSMシリーズとしては初商品化のトライアルメモリ、ガイアメモリ強化アダプターが付属。ドライバー、ガイアメモリはver.2規格として、『仮面ライダーW』CSMver.2シリーズ商品間での相互通信機能を備えている。

アクセルドライバーは、ドライバー本体を新規造形で制作し、パーツ分割により彩色のメリハリが大幅に向上。さらに新たに音声ギミックを搭載し、新設した4つのボタンにより様々な音声が発動可能となった。

本商品では、仮面ライダーアクセルの変身者である照井竜（演：木ノ本嶺浩）の「映像作品内の台詞」を収録。台詞ボタンでも発動可能なほか、必殺技などのアクションで自動発動するモードも備え、なりきり遊びの再現度が深まる。またボタン操作によりBGMも発動可能。「疾走のアクセル」や「トライアル」など、仮面ライダーアクセルに紐づく印象的なBGMとともに各種なりきり遊びが可能だ。

さらに、初CSM化となるトライアルメモリが付属。アクセルドライバーに装填することで、「仮面ライダーアクセルトライアル」の変身遊びが可能。ドライバーと相互通信することで、ドライバー側の発光色が赤から青に変化。またドライバーから発動する台詞や効果音も、トライアル関連のものに変化する。

トライアルメモリの代名詞である必殺技遊びも充実。通常通り取り外して効果音ボタンを押すことでセグメントが発光するほか、変身中にドライバーを操作することでトライアルメモリのモードを変更、「カウントを止めたときの表示秒数」を固定化可能となった。これにより、必殺技中どのタイミングでカウントを止めても特定の秒数が表示され、それに応じた必殺技音声・台詞が発動できる。「ウェザー・ドーパント戦（9.8秒）」「トリガー・ドーパント戦（9.1秒）」などが選択でき、TV本編、劇場版の印象的な演出が再現可能だ。

そして「仮面ライダーアクセルブースター」の変身アイテムであるガイアメモリ強化アダプターも初CSM商品化。本体に音声ギミック、LEDを搭載し、アクセルメモリをセットすることで、劇中の演出が再現可能。本商品付属のアクセルメモリには「ブースターモード」を搭載。その状態でドライバーにセットすることで、アクセルブースターの変身音が発動、ドライバーの発光は黄色に変化し、効果音、台詞も専用のものに変化する。

なお、本商品にふくまれるドライバー、ガイアメモリは、他「ver.2規格」の『仮面ライダーW』CSMアイテムと連動が可能。

セット内容は、アクセルドライバー一式、アクセルメモリ、トライアルメモリ、ガイアメモリ強化アダプター、強化アダプター固定用カバーパーツ。

(C)石森プロ・東映